Ông Bùi Đức Hinh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ

Tại kỳ họp chuyên đề chiều 28/10, HĐND tỉnh Phú Thọ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả đạt 100% phiếu tán thành.

HĐND tỉnh Phú Thọ nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Quang do được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Sơn do được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng ông Bùi Đức Hinh (ngoài cùng bên trái), ông Bùi Văn Quang và ông Nguyễn Mạnh Sơn - ngoài cùng bên phải (Ảnh: Ngọc Kiên).

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Chí Tuệ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ với kết quả đạt 100% phiếu tán thành.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy ghi nhận, chúc mừng các ông Bùi Đức Hinh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ), ông Bùi Văn Quang (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy), ông Nguyễn Mạnh Sơn (Phó Bí thư Tỉnh ủy) và mong muốn các cán bộ lãnh đạo này sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy (Ảnh: Ngọc Kiên).

Ông Huy nhấn mạnh, sau gần 4 tháng đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng các cấp chính quyền của tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phú Thọ đã xây dựng định hướng phát triển, lập kế hoạch, rà soát, đề xuất và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm nay của tỉnh đạt được khá tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.