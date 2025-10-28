CSGT Hà Nội xử phạt công ty quảng cáo gắn màn hình LED trên thùng xe tải

Ngày 28/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt Công ty quảng cáo U.N.Q. (có trụ sở tại Hà Nội), do có hành vi gắn màn hình LED tại thùng xe tải để quảng cáo khi lưu thông trên đường.

Với vi phạm trên, Công ty quảng cáo U.N.Q. sẽ bị CSGT xử phạt 7 triệu đồng và buộc tháo dỡ toàn bộ phần quảng cáo sai quy định trên phương tiện.

Đại diện công ty quảng cáo tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe tải BKS 29K-098.xx gắn màn hình LED trên thùng xe, nội dung trên màn hình LED quảng cáo cho một số thương hiệu. Chiếc xe này di chuyển trên các tuyến phố trung tâm ở Hà Nội gây chú ý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 vào cuộc, truy tìm phương tiện liên quan. Kết quả xác minh cho thấy, ô tô tải BKS 29K-098.xx thuộc sở hữu của Công ty quảng cáo U.N.Q..

Hình ảnh chiếc xe tải được gắn màn hình LED, chạy quảng cáo xuất hiện trên đường Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại buổi làm việc, đại diện công ty quảng cáo U.N.Q., đồng thời là chủ phương tiện đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết tháo bỏ toàn bộ thiết bị gắn thêm và khôi phục nguyên trạng chiếc xe tải.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ quy định của Luật Quảng cáo, bảo đảm không làm thay đổi kết cấu, hình dáng, màu sơn của xe, không gây mất an toàn giao thông hoặc ảnh hưởng đến người đi đường.