Người đàn ông lao xe máy xuống mương ở Hải Phòng tử vong

Ngày 28/10, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 0h40 cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên sông nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 (Công an TP Hải Phòng) về việc một người đi xe máy gặp nạn, lao xuống mương tại khu vực trạm bơm Quyết Tiến, phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Hiện trường vụ cứu nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động một xe cứu nạn, cứu hộ dưới nước cùng 6 cán bộ, chiến sĩ của tổ chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Đội chữa cháy và CNCH khu vực 3 triển khai tìm kiếm.

Đến 1h42 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân là anh K.V.C. (SN 1995, trú tại tỉnh Nghệ An).

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho Công an phường Nam Đồ Sơn để điều tra, xử lý theo quy định.