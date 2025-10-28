Nâng tốc độ tối thiểu trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có sự thay đổi. Cụ thể, các phương tiện lưu thông tại làn 1 (làn sát dải phân cách) của tuyến cao tốc này phải tuân thủ tốc độ tối thiểu 80km/h thay vì 60km/h như trước đây. Tốc độ tối đa vẫn được giữ nguyên là 120km/h.

Tại làn 2 (cạnh làn dừng khẩn cấp), quy định về tốc độ vẫn được duy trì như cũ.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo phương án thí điểm, làn 1 trên cao tốc này sẽ cấm các loại xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ lưu thông. Làn 2 không phân biệt loại phương tiện.

Theo Cục Đường bộ, phương án tổ chức giao thông này sẽ được thí điểm trong 1 tháng, kể từ ngày 27/10. Đồng thời, nhà chức trách cũng thí điểm phương án nâng tốc độ tối thiểu và cấm xe lớn đi vào làn 1 tại cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ và tổ chức sơn thông tin tốc độ tối đa, tối thiểu trên mặt đường tại các nút giao đầu vào cao tốc.

10 ngày trước khi hết hạn thí điểm, Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông chính thức để thay thế phương án thí điểm.