Vì sao Bệnh viện Bình Dân cắt u nguyên khối để điều trị ung thư bàng quang?

Tại Hội thảo huấn luyện “Niệu nội soi xâm lấn tối thiểu” (MIS 2026) do Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) và Hội Tiết niệu châu Âu (EAU) phối hợp tổ chức mới đây, PGS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, những năm qua lĩnh vực nội soi tiết niệu của đơn vị có bước phát triển mạnh mẽ.

Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và sỏi tiết niệu phức tạp. Các phương pháp điều trị ngày càng tiệm cận chất lượng quốc tế, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

PGS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân (Ảnh: BV).

Ở nhóm bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt (BPH), đơn vị đã triển khai thường quy các kỹ thuật bóc nhân tuyến tiền liệt qua nội soi phù hợp với hướng dẫn của Hiệp hội Tiết niệu châu Âu.

Bên cạnh đó, còn có các phương pháp bóc nhân bằng dao lưỡng cực hoặc laser được áp dụng linh hoạt, hiệu quả với các trường hợp tuyến tiền liệt kích thước lớn.

Giai đoạn 2021-2025, hàng trăm bệnh nhân BPH đã được điều trị bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực (Bi-polar LEP) tại Bệnh viện Bình Dân, cải thiện rõ rệt về chỉ số triệu chứng đường tiểu dưới, chất lượng sống và lưu lượng dòng tiểu của bệnh nhân đều cải thiện rõ rệt sau phẫu thuật.

Trong điều trị ung thư bàng quang, Bệnh viện Bình Dân là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng kỹ thuật cắt u bàng quang nguyên khối bằng dao lưỡng cực hoặc laser, với hàng nghìn ca thực hiện mỗi năm.

Bác sĩ phân tích, phẫu thuật cắt bướu bàng quang qua ngả niệu đạo (TURBT) vẫn là tiêu chuẩn vàng cho điều trị bướu bàng quang chưa xâm lấn cơ hiện nay. Đây là công cụ để chẩn đoán, phân giai đoạn, và cũng để điều trị.

Tuy nhiên, đặc thù của bướu bàng quang là tái phát nhiều. Việc cắt đốt bướu thành từng mẫu nhỏ như trước đây không đảm bảo được nguyên tắc điều trị ung thư cổ điển là lấy trọn bướu, cách ly mô bướu và mô lành, làm tăng nguy cơ gieo rắc tế bào bướu.

Bên cạnh đó, khi những mẫu bệnh phẩm là mô cắt rời rạc và bị đốt cháy nhiều sẽ khó đạt được mức độ chính xác để đánh giá giai đoạn.

Chuyên gia Hội tiết niệu Châu Âu và các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân thực hiện một ca phẫu thuật nội soi (Ảnh: BV).

Với kỹ thuật cắt trọn bướu có sự hỗ trợ của dao cắt lưỡng cực hoặc laser, những khối bướu được cắt trọn, lấy rộng mô xung quanh và lấy sâu qua lớp cơ bàng quang, đưa ra ngoài thành một khối. Từ đó, đảm bảo không sót mô bướu và quan sát các lớp qua vi thể được chính xác nhất.

Phương pháp này giúp bảo tồn cấu trúc mô bệnh học, hỗ trợ đánh giá chính xác giai đoạn bệnh và giảm nguy cơ tái phát tại chỗ so với phương pháp cắt từng mảnh truyền thống.

Lãnh đạo Bệnh viện Bình Dân chia sẻ thêm, trong y học hiện đại, công nghệ tiên tiến chỉ là một phần của thành công. Để áp dụng các kỹ thuật xâm lấn một cách an toàn và hiệu quả, phẫu thuật viên cần thêm lộ trình đào tạo có hệ thống để đạt đến sự thành thạo.

Lộ trình này bao gồm các quy trình lâm sàng được chuẩn hóa, sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu, và đào tạo mô phỏng thực hành trước khi bước vào phòng mổ.