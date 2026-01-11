Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

BSCKII Ngô Thị Hiếu Minh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết mới đây, bệnh viện phối hợp cùng các tổ chức quốc tế tổ chức Hội thảo tập huấn về an toàn và dinh dưỡng cho trẻ mầm non tại 2 trường mầm non trên địa bàn.

Hoạt động này hướng tới mục tiêu trang bị cho giáo viên mầm non kỹ năng sơ cấp cứu đạt chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm tại trường học. Qua đó giúp phụ huynh, đặc biệt là công nhân, người lao động yên tâm làm việc, tạo tiền đề cho trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám, sàng lọc dinh dưỡng cho trẻ mầm non (Ảnh: Thúy Ninh).

Theo đó, các bác sĩ và chuyên gia tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và thực hành an toàn cho trẻ mầm non.

Các chuyên gia hướng dẫn, giúp giáo viên nhận biết và xử trí hiệu quả các tình huống khẩn cấp thường gặp như hóc dị vật, đuối nước, bỏng, điện giật, chấn thương, kiểm soát chảy máu, co giật và sốt cao, hướng dẫn ép tim và thổi ngạt cho trẻ…

"Việc phổ cập các kiến thức này đến giáo viên mầm non là rất quan trọng, giúp các cô giáo có thể ứng phó với tình huống cần cấp cứu trong lớp học, kịp thời cấp cứu trẻ trong thời gian vàng nếu không may xảy ra sự cố", BS Minh nói.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng tổ chức khám sàng lọc dinh dưỡng cho trẻ thiếu cân, thừa cân hoặc có tình trạng sức khỏe đặc biệt.

Song song đó, các bác sĩ tập huấn về dinh dưỡng mầm non, hướng dẫn cô giáo, phụ huynh đọc nhãn sản phẩm, đánh giá chất lượng thực phẩm, phân chia khẩu phần theo lứa tuổi và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho các nhóm trẻ đặc thù như nhẹ cân, béo phì hoặc tăng động.

Tại Việt Nam, trong 10 năm, giai đoạn 2010-2020, tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Các bác sĩ đã tư vấn giáo viên, phụ huynh về những thói quen dinh dưỡng nguy hiểm, trong đó cảnh báo nguy cơ lạm dụng các thực phẩm thiếu lành mạnh, như đồ ăn nhanh, thịt xiên nướng, nước ngọt... trong bối cảnh trẻ béo phì ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, hầu hết bữa cơm gia đình không làm trẻ béo lên, mà các bữa phụ ở căng tin trường học, trước cổng trường, những món ăn vặt như bim bim, nước ngọt có đường... là thủ phạm gây dư thừa năng lượng, tích tụ lâu ngày gây béo.

Trong khi đó, bữa phụ theo tiêu chuẩn chỉ chiếm 5-10% năng lượng. Nếu sau giờ tan trường trẻ ăn một bánh mì tôm xúc xích, năng lượng đã 300-400 kcal, phải chạy ít nhất 2 tiếng mới tiêu hao hết số năng lượng đó. Bữa tối về nhà lại ăn thêm bữa chính, năng lượng nạp vào là rất lớn.

Sau giờ tan trường, bố mẹ hay mua bánh bao, bánh giò cho trẻ, với hơn 400kcal phải chạy 2 tiếng. Một chai nước ngọt có ga trẻ uống là đã nạp vào 200-300kcal, chạy 1,5 tiếng mới tiêu hao.

Các kiến thức về dinh dưỡng, đọc nhãn sản phẩm được chia sẻ với các thầy cô giáo, phụ huynh để giúp các gia đình xây dựng thói quen dinh dưỡng tốt cho trẻ ngay từ nhỏ, phòng nguy cơ thừa cân, béo phì do thói quen ăn uống.