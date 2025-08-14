Dấu ấn của Diễn đàn ESG Việt Nam từ chuỗi sự kiện, hoạt động hấp dẫn

Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí khởi xướng vào năm 2024 thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn, cộng đồng, doanh nghiệp. Tiếp nối thành công đó, báo Dân trí phát động Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với nhiều điểm mới, đột phá hơn nữa, mục tiêu trở thành kênh thông tin hữu ích cho các đơn vị biết cách thực thi ESG hiệu quả tại chính doanh nghiệp của mình.

Là một trong những sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025, chiều ngày 14/8, báo Dân trí tổ chức Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” ở TPHCM. Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức, địa phương đã đăng ký tham dự.

Diễn giả tham dự hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" chiều ngày 14/8.

Ngoài chuỗi tọa đàm, hội thảo quy mô lớn tại TPHCM, Hà Nội, Diễn đàn ESG Việt Nam còn tạo tiếng vang qua cuộc thi viết chia sẻ sáng kiến ESG, phát động Vietnam ESG Awards tôn vinh danh vị với những đơn vị thực thi tốt ESG... Giới kinh doanh, chuyên gia đánh giá cao độ uy tín của Diễn đàn ESG Việt Nam và kỳ vọng báo Dân trí tổ chức thường niên, mãi là nền tảng kết nối và định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt.

Diễn đàn ESG Việt Nam: Các chủ đề rất đúng và trúng, phù hợp nhu cầu thực tế doanh nghiệp

Diễn đàn ESG Việt Nam 2024 với chủ đề "Chiến lược để phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới” ngày 23/4 tại Hà Nội, có sự tham gia của đội ngũ diễn giả là lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia hàng đầu và có tầm ảnh hưởng ở lĩnh vực ESG trong nước và quốc tế.

Theo phản ánh của phần lớn khách tham dự, sự kiện có nội dung hấp dẫn, đa dạng, đa chiều với các bài tham luận và hội thảo chuyên sâu. Khi tham gia sự kiện, người tham dự đã có cơ hội kết nối với chuyên gia có kinh nghiệm về ESG và quản trị doanh nghiệp theo định hướng ESG; tiếp cận giải pháp quản trị theo định hướng ESG - yếu tố sống còn với doanh nghiệp hướng tới tối đa hóa hiệu quả, lợi nhuận, phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các chủ đề được lựa chọn trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2024, theo tiến sĩ Bùi Thanh Minh - Phó giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), rất đúng và trúng, phù hợp nhu cầu doanh nghiệp, từ quản trị đến nhân lực bền vững. Ông Minh cũng là một trong những thành viên của Hội đồng cao Diễn đàn ESG Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (thuộc VCCI), nêu khung chính sách và tiêu chuẩn quốc tế về ESG đang hoàn thiện nhanh chóng, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ tuân thủ trong nước mà còn phải đáp ứng yêu cầu toàn cầu, đặc biệt nếu muốn mở rộng ra thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, ESG không còn là lựa chọn mang tính hình thức mà trở thành một phần chiến lược cốt lõi trong quản trị rủi ro, nâng cao giá trị thương hiệu và đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp.

Các chuyên gia chia sẻ tại Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề "Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" (Ảnh: Thành Đông).

Do vậy, các chuyên gia đánh giá, việc báo Dân trí tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam rất kịp thời, bởi vận dụng ESG vào việc xây dựng chiến lược rất quan trọng, vì nó tạo ra sự bền vững, tạo "sức đề kháng" cho doanh nghiệp chống lại những thay đổi nhanh của thời cuộc.

Trong suốt một năm qua kể từ khi Diễn đàn ESG Việt Nam được phát động từ tháng 5/2024, các hoạt động của diễn đàn xoay quanh những vấn đề quan trọng, thiết thực liên quan đến phát triển bền vững xoay quanh các trụ cột ESG. Qua đó, các chuyên gia, đơn vị quan tâm thực thi ESG cũng đã đưa ra những giải pháp, tạo ra diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm cụ thể trong thực hành ESG.

"Diễn đàn được tổ chức lần đầu tiên nhưng đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Chúng tôi thực sự rất bất ngờ về mức độ quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, thậm chí còn lớn hơn những gì chúng tôi mường tượng ban đầu khi lên kế hoạch tổ chức", nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, chia sẻ.

Trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2024, Ban Tổ chức đã được nghe rất nhiều ý kiến thảo luận sâu sắc liên quan tới ESG cũng như tầm nhìn phát triển ESG trong giai đoạn tới. Trong rất nhiều ý kiến, sự đóng góp thảo luận đề cập đến yếu tố khoa học công nghệ.

Diễn đàn ESG Việt Năm năm 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững"

Tiếp nối thành công Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 sẽ tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới là khoa học và công nghệ.

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn năm nay, bởi ESG dần trở thành yếu tố quan trọng cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới và khoa học công nghệ chính là chìa khóa then chốt cho sự chuyển đổi, hướng tới phát triển bền vững.

Tổng biên tập Báo Dân trí – ông Phạm Tuấn Anh phát động Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mang lại cơ hội to lớn để giải quyết các thách thức xã hội với phát triển với trí tuệ nhân tạo (AI), IoT… để xây dựng tương lai xanh hơn, bền vững hơn", nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 sẽ là nơi trao đổi, bàn bạc những vấn đề quan trọng như làm thế nào để doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào cải thiện môi trường, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, làm thế nào để doanh nghiệp có thể giải quyết các vấn đề xã hội như xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo ra cơ hội việc làm bền vững, làm sao để khoa học công nghệ tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, hiệu quả quản trị?

Hội đồng cấp cao của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 bao gồm 12 thành viên, là các nhân vật uy tín, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Diễn đàn ESG Việt Nam kỳ vọng là cầu nối hình thành mạng lưới thực thi ESG

Qua sự thành công của Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất, báo Dân trí mong muốn Diễn đàn ESG Việt Nam qua mỗi lần được tổ chức sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, đóng vai trò như là cầu nối hình thành nên mạng lưới về thực thi ESG tại Việt Nam. Từ đó, các doanh nghiệp lớn ngày càng phát huy được vai trò dẫn dắt để cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau đưa ra các giải pháp đưa nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững hơn.

Vietnam ESG Awards 2025 dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, được kỳ vọng sẽ phát hiện, đánh giá và tôn vinh những doanh nghiệp chất lượng hơn nữa, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố khoa học công nghệ - yếu tố đóng vai trò then chốt trong công cuộc vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 gồm các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp có kinh nghiệm, có uy tín về ESG, phát triển bền vững. Hội đồng tham gia đánh giá hồ sơ tham dự theo bộ tiêu chí; góp ý chuyên môn; đưa ra quyết định cuối cùng về danh vị.

"Báo Dân trí cam kết sẽ nỗ lực hết mình cho Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 cũng như Vietnam ESG Awards 2025 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn kêu gọi sự tham gia tích cực của các Bộ ban ngành, các địa phương cũng như các doanh nghiệp, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội, cơ quan báo chí để cùng nhau xây dựng một Diễn đàn chất lượng cao và có sự lan tỏa mạnh mẽ mạnh mẽ", Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh khẳng định.