Cổ đông lớn im lặng, Becamex thất bại trong kế hoạch chào bán cổ phiếu

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán BCM) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông với phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Becamex lại lỡ kế hoạch huy động 7.500 tỷ đồng

Theo biên bản kiểm phiếu, Becamex nhận về 136 phiếu biểu quyết, đại diện cho hơn 1 tỷ cổ phần, chiếm 98,29% vốn điều lệ Công ty. Tuy nhiên, chỉ có 128 phiếu, tương ứng gần 29,5 triệu cổ phần (2,85%), tán thành phương án.

Ngược lại, 6 phiếu đại diện cho hơn 987,8 triệu cổ phần, chiếm 95,44% lượng cổ phần có quyền biểu quyết, không đưa ra ý kiến. Đây chính là phần vốn chi phối của UBND tỉnh Bình Dương – nay thuộc quyền quản lý của UBND TPHCM sau sáp nhập – khiến kế hoạch phát hành thất bại.

Kết quả này đồng nghĩa với việc không thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Đây là lần “lỡ hẹn” thứ hai cho kế hoạch chào bán khủng của ông lớn bất động sản khu công nghiệp này.

Đầu năm nay, Becamex gây chú ý với kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu ra công chúng qua đấu giá trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), với giá khởi điểm tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu thành công, doanh nghiệp có thể huy động ít nhất 7.500 tỷ đồng, trong đó 2.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Cây Trường, 500 tỷ đồng rót vào khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, 3.330 tỷ đồng góp vốn vào các công ty hiện hữu (riêng 2.276 tỷ đồng vào liên doanh VSIP) và 1.670 tỷ đồng dành để trả nợ vay, trái phiếu đến hạn.

Giao dịch cổ phiếu BCM trên sàn chứng khoán (Ảnh: VNDStock).

Nhưng bất ngờ xảy ra khi ngày 3/4 thông tin Mỹ có thể áp thuế 46% đối với Việt Nam đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý thị trường. Cùng với sự giảm điểm chung của toàn thị trường, cổ phiếu BCM lao dốc hơn 20% khiến cho việc đấu giá trở nên bất khả thi, và Hội đồng quản trị công ty đã phải ra nghị quyết tạm hoãn vào ngày 11/4.

Không từ bỏ, Becamex sau đó tiếp tục đưa ra phương án B với quy mô nhỏ hơn, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 150 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Mục tiêu mới nhằm huy động tối thiểu 7.500 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư vào các dự án.

Dù vậy, theo kết quả công bố ngày 17/9, kế hoạch này một lần nữa không thành khi tỷ lệ cổ đông tán thành chỉ đạt vỏn vẹn 2,85%.

Nhớ lại nỗi buồn “bom xịt” IPO năm 2017

Là “ông lớn” trong mảng bất động sản khu công nghiệp, Becamex từng được ví là “bom tấn” IPO vào cuối năm 2017. Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Becamex công bố chào bán hơn 311 triệu cổ phần với giá khởi điểm 31.000 đồng/cổ phiếu ra công chúng, chiếm 23,63% vốn điều lệ.

Lúc bấy giờ, phiên IPO của Becamex được biết đến là có quy mô lớn nhất trong năm về giá trị (nếu thành công sẽ thu về gần 10.000 tỷ đồng) và về quy mô chỉ sau phiên IPO của Ngân hàng Vietcombank vào tháng 12/2007.

Dù vậy, kế hoạch này đã thất bại nặng nề khi công ty chỉ bán được 19 triệu cổ phần, tương đương 6,1% trong tổng số hơn 311,2 triệu cổ phần mang ra đấu giá.

Sang đầu năm 2018, nỗ lực mới của Công ty cũng không khả quan hơn khi chỉ bán thêm được 5,1 triệu cổ phiếu.

Tổng cộng sau hai đợt, Becamex IDC bán được 24 triệu cổ phiếu (7,7%), thu về vỏn vẹn 745 tỷ đồng. Giới phân tích khi đó cho rằng nguyên nhân đến từ mức giá khởi điểm cao, thông tin công bố hạn chế và cơ cấu tài chính có đòn bẩy nợ lớn, tạo ra một tiền lệ đầy thách thức.

Lợi nhuận hàng ngàn tỷ mỗi năm, dư nợ hơn 1 tỷ USD

Về kinh doanh, từ khi lên sàn, lợi nhuận Công ty tăng mạnh từ mức vài trăm tỷ đồng lên hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nửa đầu năm 2025, Becamex đạt lãi ròng 1.825 tỷ đồng, gấp gần 5 lần con số cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6, Công ty có tổng tài sản hơn 2 tỷ USD, chủ yếu phân bổ ở khoản phải thu và hàng tồn kho. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền khá khiêm tốn, chỉ khoảng 2.833 tỷ đồng.

Công ty đang có dư nợ phải trả hơn 35.878 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm 22.360 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu Công ty vào mức 21.413 tỷ đồng, Công ty đang có "của để dành" với hơn 3.000 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 7.820 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.