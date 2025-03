Nghệ An có thêm khu công nghiệp hơn 52 triệu USD

Ngày 13/3, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 (VSIP Nghệ An 3) cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp đến từ Singapore.

Dự án VSIP Nghệ An 3 có diện tích hơn 181ha và tổng vốn đầu tư 52,5 triệu USD, tương đương hơn 1.325 tỷ đồng.

Dự án sẽ hoạt động trong vòng 50 năm kể từ khi được chấp thuận và sẽ được xây dựng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, dự kiến khởi công vào quý IV năm nay. Đây là khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ VSIP thứ 3 tại Nghệ An, sau VSIP Nghệ An 1 và VSIP Nghệ An 2.

Một góc khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Năm 2015, dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An 1 được đầu tư tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Dự án này có quy mô trên 750ha, với tổng vốn đầu tư lên tới 359 triệu USD, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp và khu đô thị hiện đại.

Tháng 2/2023, dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc - Giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An 2) tại huyện Diễn Châu được đầu tư, với quy mô sử dụng đất lên tới 500ha và tổng vốn đầu tư hơn 164 triệu USD.

Đến nay, VSIP Nghệ An đã thu hút được 54 dự án thứ cấp, với tổng vốn đăng ký đầu tư lên tới gần 65.000 tỷ đồng, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn 2,59 tỷ USD, chiếm 53,1% tổng vốn FDI của toàn tỉnh. Cụ thể, VSIP Nghệ An 1 thu hút 53 dự án, trong khi VSIP Nghệ An 2 thu hút 1 dự án.

Hạ tầng trong dự án khu công nghiệp VSIP Nghệ An tại huyện Hưng Nguyên khá đồng bộ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Năm 2024, Nghệ An thu hút gần 1,75 tỷ USD vốn FDI, xếp thứ 8 trong số 63 tỉnh, thành. Riêng VSIP Nghệ An đã thu hút 8 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư gần 1,4 tỷ USD.

VSIP là một trong những dự án FDI thành công của tỉnh Nghệ An và đang trở thành dự án trọng điểm với kỳ vọng sẽ tạo ra một cú đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Với quy mô đầu tư lớn và tiềm năng phát triển vượt bậc, VSIP được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú đột phá mạnh mẽ, thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp của Nghệ An, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho tỉnh trong những năm tới.