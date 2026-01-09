Venezuela vẫn đang bí mật giấu 31 tấn vàng ở Anh?

Chính phủ Anh cho biết sẽ tiếp tục giữ 31 tấn vàng của Venezuela đang được lưu trữ tại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), bất chấp những diễn biến chính trị mới tại quốc gia Nam Mỹ này, theo Guardian.

Hiện BoE quản lý khoảng 400.000 thỏi vàng thuộc sở hữu của nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế, được cất giữ trong hệ thống hầm ngầm trên phố Threadneedle. Với quy mô này, BoE là trung tâm lưu trữ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Cục Dự trữ Liên bang New York.

Riêng với Venezuela, lượng vàng 31 tấn đang nằm tại BoE chiếm khoảng 15% tổng dự trữ ngoại hối của nước này. Hồ sơ tại tòa án Anh cho thấy số vàng này từng được định giá khoảng 1,95 tỷ USD vào năm 2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng đã tăng hơn gấp đôi, giá trị hiện nay được ước tính lên tới khoảng 3,6 tỷ USD.

Tổng thống Nicolas Maduro nhiều lần tìm cách đưa số vàng này về nước nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn, song BoE vẫn từ chối. Năm 2020, chính quyền Caracas khởi kiện để đòi lại vàng nhưng đến năm 2023 đã thua kiện tại tòa án Anh.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một cuộc họp ở Caracas năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, vào năm 2014, Venezuela từng sở hữu khoảng 360 tấn vàng, với giá trị tương đương gần 50 tỷ USD theo mặt bằng giá hiện nay. Tuy nhiên, dự trữ này đã suy giảm mạnh khi chính quyền ông Maduro liên tục bán vàng để huy động ngoại tệ cứu nền kinh tế. Từ năm 2018, Venezuela cũng không còn công bố số liệu dự trữ vàng với tổ chức này.

Trong những năm gần đây, Venezuela được cho là đã bán vàng cho các đối tác như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đồng thời xuất hiện thông tin về các giao dịch vàng với Iran.

Theo truyền thông phương Tây, dự trữ ngoại hối của Venezuela hiện chỉ còn khoảng 13 tỷ USD, giảm sâu so với mức đỉnh 42 tỷ USD ghi nhận vào năm 2008.