Chuyên gia: Khả năng thị trường chứng khoán được nâng hạng đang đến rất gần

Quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 245 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155 nhằm giải quyết một số vướng mắc trong vận hành thị trường chứng khoán.

Mục tiêu tổng quát của đề án là góp phần thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho sự phát triển kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Trong đó, mục tiêu ngắn hạn là đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025; duy trì xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán (Ảnh: Đ.Đ).

Mục tiêu dài hạn là hướng đến đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030.

Song song, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, với mục tiêu đưa thị trường này trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, đồng thời thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế.

"Khả năng được nâng hạng đang đến rất gần"

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank - nhận định, Việt Nam đã liên tục thay đổi, bổ sung, đáp ứng nhiều điều kiện cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán.

Ông cho rằng các tổ chức nước ngoài cũng có động thái ghi nhận nhiều tiêu chí đã đạt được của Việt Nam. "Khả năng được nâng hạng đang đến rất gần, khi mà Chính phủ, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp liên tục đẩy mạnh các điều kiện đáp ứng nâng hạn", ông chia sẻ.

Trong đó, Nghị định 245 của Chính phủ vừa mới ban hành tiếp tục là một trong các giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hỗ trợ quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán, từ đó tạo nguồn lực phát triển kinh tế đất nước.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc thị trường ngày càng cởi mở hơn với nhà đầu tư nước ngoài. Không chỉ lĩnh vực chứng khoán, Nghị quyết 05 của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam cũng tạo động lực cho dòng vốn ngoại.

Còn Nghị định 245 của Chính phủ cũng chú trọng đến việc tháo gỡ rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, thủ tục công nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được điều chỉnh để phù hợp với giấy tờ pháp lý của nước ngoài, tạo thuận lợi khi tham gia các đợt phát hành riêng lẻ.

Nhìn vào diễn biến thị trường chứng khoán gần đây, ông Khánh nói trong 5 năm 2020-2024, nhà đầu tư nước ngoài có 4 năm bán ròng và chỉ một năm mua ròng. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại cũng bán ròng mạnh nhưng đã mua ròng trở lại.

Căn cứ triển vọng thị trường, đại diện Maybank Investment Bank cho rằng việc bán ròng chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Bởi thị trường chứng khoán thời gian qua liên tục phá đỉnh, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời và khối ngoại cũng vậy. Với các chính sách cởi mở của Chính phủ với dòng vốn ngoại, ông tin rằng trong trung và dài hạn, khối ngoại sẽ quay trở lại mua ròng.

Nhà đầu tư giao dịch trên thị trường chứng khoán (Ảnh: Đ.Đ).

Cùng quan điểm, TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, cũng cho rằng quyết định này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường. Theo ông, việc nâng hạng không đơn thuần là một sự phân loại, mà gắn liền với chiến lược xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng.

Một trung tâm tài chính quốc tế chỉ có thể phát triển khi sở hữu sàn giao dịch chứng khoán đạt chuẩn toàn cầu, với các sản phẩm niêm yết chất lượng, từ cổ phiếu đến trái phiếu. "Chất lượng hàng hóa trên sàn là yếu tố then chốt. Chỉ có doanh nghiệp thực sự đổi mới, minh bạch và đại diện cho cả ngành mới đủ sức hấp dẫn và giữ chân dòng vốn ngoại lâu dài", ông nhấn mạnh.

Ông Hiển dẫn chứng thêm, nhiều thị trường trong khu vực từng chứng kiến dòng vốn ngoại ra vào thất thường vì thiếu nền tảng bền vững. Do đó, Việt Nam cần tập trung vào phát triển doanh nghiệp nội địa thành những đơn vị tầm cỡ, từ đó tạo ra nguồn hàng hóa niêm yết có giá trị.

Vị chuyên gia cho rằng việc nâng hạng thị trường chứng khoán vừa giúp Việt Nam thu hút nhà đầu tư quốc tế, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán không phải là đích đến mà là kết quả tự nhiên

Trước đó, tại buổi làm việc với đại diện Tổ chức FTSE Russell (công ty con của London Stock Exchange Group, chuyên sản xuất, duy trì, cấp phép và tiếp thị các chỉ số thị trường chứng khoán), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ hiện kiên định với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt từ 8% trở lên, tăng nhanh nhưng bền vững. Để đạt mục tiêu, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính thực hiện nhiều giải pháp quan trọng trong đó có thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, việc nâng hạng thị trường chứng khoán không phải là đích đến mà là kết quả tự nhiên khi Việt Nam kiên định theo đuổi các mục tiêu phát triển cốt lõi nhằm hướng đến một thị trường chứng khoán phát triển công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Trụ sở UBND TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Nhiều công ty chứng khoán cũng đưa ra những ý kiến về triển vọng thị trường. VPBankS có báo cáo nên hầu hết thị trường sau khi được nâng hạng đều ghi nhận dòng vốn ngoại tăng vọt, bất kể theo tiêu chí của FTSE hay MSCI.

Thông thường, dòng vốn này cao gấp 5-7 lần mức bình quân giai đoạn trước khi nâng hạng. Công ty chứng khoán này ước tính dòng vốn có thể chảy vào thị trường Việt Nam khoảng 3-7 tỷ USD ngay khi quyết định nâng hạng có hiệu lực. Nếu khối ngoại giải ngân nhanh trong ngắn hạn, thị trường sẽ đón cú hích rất lớn.

Chứng khoán Vietcap cho rằng việc gia nhập nhóm thị trường mới nổi có thể giúp chứng khoán Việt hút từ 6-8 tỷ USD vốn ngoại. Còn theo Chứng khoán SSI, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể hút khoảng 1 tỷ USD từ các quỹ ETF nhờ việc nâng hạng, chưa tính đến quỹ chủ động. Đáng chú ý, quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets ETF được dự báo sẽ giải ngân hơn 363 triệu USD vào thị trường Việt Nam.

Về triển vọng cuối năm, Chứng khoán Agriseco dự phóng VN-Index có thể hướng đến vùng 1.700-1.800 điểm vào cuối 2025, nhờ kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường tăng trưởng khoảng 20% trong năm tới.

Cùng với đó, nhiều yếu tố vĩ mô thuận lợi sẽ tiếp tục nâng đỡ thị trường như việc Fed có thể bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất từ tháng 9, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3-8,5% trong năm nay, đồng thời thúc đẩy tín dụng, nới tài khóa, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và hướng đến nâng hạng thị trường vào cuối 2025.