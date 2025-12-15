Hôm nay xét xử phúc thẩm cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ

Ngày 15/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ).

Ngoài bà Lan, tòa án cũng nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nhiều người khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương như bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử sơ thẩm, phạt 30 năm tù về nhiều tội danh. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hậu đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hậu đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt của tòa án cấp sơ thẩm.

Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Hoàng Thị Thuý Lan 14 năm tù; Lê Duy Thành 12 năm tù; Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), 7 năm tù; Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), 7 năm tù; Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (cũ), 8 năm tù… cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), bị phạt 3 năm tù; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), 3 năm tù; Ngô Đức Vượng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (cũ) 30 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Doãn Khánh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ), 30 tháng tù treo cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Minh Anh).

Theo bản án sơ thẩm diễn ra tháng 7, TAND TP Hà Nội xác định, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, để đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tỉnh Phú Thọ cũ và tỉnh Quảng Ngãi cũ với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Thông qua việc hối lộ hoặc nhờ cậy các lãnh đạo, Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại các địa phương trên.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng. Hành vi này của bị cáo Hậu phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn chỉ đạo cấp dưới dùng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế. Hành vi này của Hậu phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, Nguyễn Văn Hậu đã gây thiệt hại 963 tỷ đồng ở hai hành vi trên. Cộng thêm 204 tỷ đồng khi xác định lại giá đất, bị cáo Hậu chịu cáo buộc gây tổng thiệt hại 1.168 tỷ đồng của Nhà nước.

Bản án sơ thẩm xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Hành vi của các bị cáo xâm phạm các quy định về thuế, đấu thầu, kế toán gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh, gây bất bình, bức xúc trong dư luận.