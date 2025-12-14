Bóng bàn Việt Nam suýt tạo địa chấn, giành HCB đầu tiên ở SEA Games 33

Sau khi đánh bại đội tuyển Malaysia ở trận bán kết vào chiều 14/12, đội tuyển bóng bàn Việt Nam tiếp tục đối đầu với tuyển Singapore ở trận chung kết diễn ra vào tối cùng ngày.

Đây là cuộc tái ngộ rất thú vị giữa hai đội tuyển khi cả hai trước đó đã đụng độ nhau ở vòng bảng và tuyển Việt Nam đã để thua với tỷ số 1-3 trước Singapore.

Tuy nhiên cục diện trận đấu đã hoàn toàn đổi khác khi cả hai gặp lại nhau ở trận chung kết, khi tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Anh Tú gây choáng váng cho đội tuyển Singapore khi đánh bại tay vợt Pang Yew En Kuen với tỷ số 3-1 ở trận ra quân.

Bất chấp bị Pang Kuen dẫn trước ván đấu đầu tiên, Nguyễn Anh Tú vẫn bình tĩnh để gỡ hoà 1-1 trước khi thắng liên tiếp thêm 2 set đấu để giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước Singapore với tỷ số 1-0.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú đã thi đấu xuất sắc ở trận chung kết bóng bàn nội dung đồng đội nam giữa tuyển Việt Nam và Singapore (Ảnh: Tablle Tennis Review).

Ở trận đấu thứ 2 giữa Đinh Anh Hoàng với tay vợt Quek Izaac - tay vợt đang là số 1 ở Đông Nam Á - đã chứng kiến thế trận một chiều nghiêng về tay vợt chỉ mới 19 tuổi của Singapore. Lối đánh 2 càng linh hoạt cùng những pha giật bóng cực kỳ mạnh mẽ đã giúp Quek Izaac đánh bại nhà vô địch SEA Games 32 của Việt Nam với tỷ số 3-0.

Bước vào trận đấu thứ 3 mang tính bản lề, một cựu vô địch SEA Games khác của Việt Nam là Nguyễn Đức Tuân đã đụng độ với tay vợt Chua Josh Shao Han. Đây là tay vợt từng gây tiếng vang ở giải bóng bàn Côn Sơn quốc tế tại Việt Nam vào năm 2024 khi đánh bại cả Nguyễn Anh Tú lẫn Nguyễn Đức Tuân, và chỉ chịu thua duy nhất tay vợt Đinh Anh Hoàng.

Ở trận đấu này, Chua Josh với lối chơi rất dị đã giành chiến thắng trước Đức Tuân ở ván đấu đầu tiên. Bước vào ván đấu thứ 2, bản lĩnh của Đức Tuân đã lên tiếng kịp thời để liên tục dẫn trước đối thủ. Bước ngoặt trận đấu xảy ra khi Đức Tuân đang dẫn Chua Josh với tỷ số 9-5 thì tay vợt Singapore bất ngờ bị lật cổ chân do phải di chuyển đối giật.

Trận đấu đã phải trì hoãn hơn 10 phút để Chua Josh nhận sự hỗ trợ chăm sóc y tế trước khi trở lại thi đấu. Dù vậy chấn thương làm ảnh hưởng khiến Chua Josh không còn thi đấu bùng nổ như trước khiến anh để thua ván đấu thứ 2, sau đó lại tiếp tục thua cả ván 3 và ván 4 qua đó để thua chung cuộc 1-3 trước Đức Tuân.

Ở trận đấu thứ 4, Quek Izaac tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi vượt qua tay vợt Nguyễn Anh Tú với tỷ số chung cuộc 3-1. Đây là trận đấu mà Nguyễn Anh Tú đã thi đấu rất hay, nhưng bản lĩnh của tay vợt số 1 Đông Nam Á đã giúp anh giành điểm số ở những thời điểm quyết định để giành chiến thắng.

Ở trận đấu thứ 5 mang tính quyết định, tay vợt Đinh Anh Hoàng đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi thắng nhanh tay vợt Pang Kuen với tỷ số 11-3 ở ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên tay vợt Singapore đã kịp điều chỉnh chiến thuật lẫn tâm lý để gỡ hoà 1-1, trước khi giành thắng lợi ở hai ván đấu tiếp theo để đánh bại Đinh Anh Hoàng với tỷ số 3-1.

Chung cuộc đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã để Singapore ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-2 và lỡ cơ hội giành tấm HCV lịch sử nội dung đồng đội ở SEA Games. Tuy nhiên tấm HCB với đội tuyển Việt Nam được xem là thành công khi các đối thủ trong khu vực tham dự SEA Games 33 đều rất mạnh.

Sau nội dung đồng đội, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ được nghỉ một ngày trước khi bước vào các nội dung tiếp theo là đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.