Haaland lập cú đúp, Man City tiếp tục đua vô địch với Arsenal

Man City tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi giành chiến thắng sân khách thứ ba liên tiếp, đánh bại Crystal Palace 3-0, qua đó kéo dài chuỗi bất bại trong các lần làm khách trước "Đại bàng" tại Ngoại hạng Anh lên con số 11.

Man City đã vượt qua thử thách trên sân Crystal Palace 3-0 (Ảnh: Getty).

Có phần mệt mỏi sau khi thi đấu ở cúp châu Âu vào giữa tuần, Man City nhập cuộc chậm rãi tại London, khiến nhịp độ trận đấu trôi qua khá trầm lắng. Phải đến phút 15, cơ hội đáng chú ý đầu tiên mới xuất hiện, khi Adam Wharton tung đường chuyền tinh tế đặt Yeremy Pino vào thế đối mặt. Tuy nhiên, dù Gianluigi Donnarumma đã đổ người sớm, cú dứt điểm của cầu thủ chạy cánh đội chủ nhà lại đưa bóng dội xà ngang.

Crystal Palace chơi hứng khởi hơn trong quãng thời gian này và suýt nữa mở tỷ số, khi Ismaïla Sarr căng ngang sệt qua khu vực 5m50, song Jean-Philippe Mateta lại chậm một nhịp để băng vào dứt điểm.

Hiệp một diễn ra khan hiếm cơ hội rõ rệt cho cả hai phía. Tình huống đáng kể đầu tiên của Man City đến từ một pha đá phạt, nơi Phil Foden uốn bóng vượt hàng rào nhưng bị Dean Henderson xuất sắc cản phá. Dẫu vậy, với Man City, bàn thắng dường như chỉ là vấn đề thời gian. Và điều tất yếu đã đến khi Erling Haaland bật cao nhất ở cột xa, đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của Matheus Nunes, mở tỷ số trận đấu ở phút 41.

Haaland ăn mừng cùng đồng đội sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Crystal Palacee buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và suýt chút nữa được toại nguyện khi Wharton tung cú sút xa đưa bóng dội khung gỗ. Ở chiều ngược lại, Tijjani Reijnders khiến Henderson phải trổ tài với pha cứu thua bằng một tay đầy xuất sắc. Tuy nhiên, Man City không cần chờ quá lâu để kết liễu trận đấu. Phil Foden tiếp tục phong độ thăng hoa mùa này, dẫn bóng thẳng trung lộ rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc thấp khung thành, nhân đôi cách biệt.

Những phút cuối, Crystal Palacee dốc toàn lực tấn công. HLV Oliver Glasner đánh liều rút Nathaniel Clyne, tung Christantus Uche vào sân với hy vọng tìm kiếm phép màu. Nhưng khi mải mê dâng cao, hàng thủ đội chủ nhà lộ ra nhiều khoảng trống. Man City tung đòn “hồi mã thương” khi Savinho bứt tốc thoát xuống rồi bị Henderson phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Haaland lạnh lùng sút chìm vào góc thấp, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0.

Một ngày thi đấu ấn tượng nữa tại thủ đô London dành cho Man City, giúp họ tiếp tục bám sát ngôi đầu Ngoại hạng Anh cùng Arsenal. Trong khi đó, Crystal Palace bỏ lỡ cơ hội trở lại top 4, dù khoảng cách hiện tại chỉ là 2 điểm.