Thắng kịch tính kình ngư Singapore, Phạm Thanh Bảo hé lộ điều không ngờ

Thanh Bảo chia sẻ cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 33

Cụ thể, ở đợt thi chung kết tối nay (14/12), Phạm Thanh Bảo đạt thành tích 2 phút 12 giây 81, giành huy chương vàng (HCV).

Phạm Thanh Bảo giành HCV nội dung 200m bơi ếch nam (Ảnh: Hải Long).

Phạm Thanh Bảo giành chiến thắng trước vận động viên (VĐV) người Singapore (cường quốc bơi số một Đông Nam Á) Chun Ho Chan. Kình ngư này đạt thành tích 2 phút 14 giây 82. Chiến thắng của Phạm Thanh Bảo hết sức bất ngờ, vì trước đó rất nhiều người nghĩ rằng Chun Ho Chan mạnh hơn ở nội dung này.

Sau khi giành được vinh quang, Phạm Thanh Bảo nói: “Trước khi vào thi đấu, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi phải cố gắng bảo vệ tấm HCV mà tôi đã giành được ở kỳ SEA Games trước. Tôi tự nhủ phải nỗ lực để mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

“Trong quá trình thi đấu, khi vượt qua VĐV người Singapore và dần bỏ xa anh ấy, thú thật ở thời điểm đó tôi cũng không biết mình đã làm được. Tôi không hề quay sang nhìn đối thủ, chỉ cố gắng bơi thật nhanh về đích. Chỉ đến khi về đến đích, tôi mới biết được điều này”, Phạm Thanh Bảo nói thêm.

Thanh Bảo bơi nhanh hơn VĐV người Singapore (Ảnh: Hải Long).

Tấm HCV của Thanh Bảo tiếp tục cho thấy đội tuyển bơi Việt Nam đang đi đúng hướng, chúng ta giữ vững thế mạnh trên “đường đua xanh” ở SEA Games.

Dù vậy, không có vinh quang nào không trải qua cay đắng và Thanh Bảo cũng vậy. Nhà tân vô địch nội dung 200m bơi ếch nam SEA Games 33 chia sẻ: “Tôi muốn dành lời cảm ơn đến Ban huấn luyện (BHL) đã đồng hành cùng tôi. Họ đã động viên tôi ở những thời điểm tôi mệt mỏi nhất, khó khăn nhất”.

“Thậm chí, có những lúc tôi không thật tốt các bài tập, tôi ngỡ như tôi không vượt qua được, tôi từng muốn bỏ cuộc. Chính các thầy đã động viên tôi tiếp tục, giúp tôi vượt qua những thời điểm nặng nề như thế.

Thanh Bảo xuất sắc giành HCV 200m bơi ếch ở SEA Games 33

Nhân đây, tôi muốn nhắn nhủ cho các đồng đội của tôi ở đội tuyển bơi Việt Nam, chúng ta cùng nhau cố gắng hết mình, phấn đấu hết mình vì thành công chung của toàn đội trong những ngày tiếp theo”, Thanh Bảo nhấn mạnh.