Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 13/12, hiện chưa rõ địa điểm.

Cầm ô đi xe máy, người đàn ông lao thẳng vào ô tô (Nguồn video: Giao thông văn minh).

Điều 33 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người lái mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy không được sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Về hình thức xử lý vi phạm, theo Nghị định 168/2024, người đang điều khiển xe máy mà sử dụng ô (dù) sẽ bị phạt 800.000-1 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông, thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trên hết, việc cầm lái chỉ bằng một tay, còn một tay cầm ô rất nguy hiểm, vì người đi xe máy khó giữ thăng bằng, nhất là khi trời gió to, xe đi nhanh, dễ dẫn tới va chạm giống như tình huống trong clip.