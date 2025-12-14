Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 14/12: Việt Nam vẫn xếp thứ 3

Trong ngày thi đấu hôm nay (14/12) của SEA Games 33 tại Thái Lan, các vận động viên (VĐV) của đoàn thể thao Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng chỉ giành được 5 tấm HCV, ít hơn so với những ngày thi đấu trước khá nhiều.

Trịnh Thu Vinh góp công lớn với 2 tấm HCV ở môn bắn súng cho đoàn thể thao Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Đáng chú ý, 2 trong tổng số 5 HCV mà đoàn thể thao Việt Nam do xạ thủ số một Việt Nam Trịnh Thu Vinh góp công, khi cô cùng với 2 đồng đội là Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ và sau đó là tấm HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ.

Karate tiếp tục là mỏ vàng của đoàn thể thao Việt Nam khi các VĐV Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu toả sáng với tấm HCV nội dung kumite đồng đội nữ.

Bất ngờ lớn nhất của thể thao Việt Nam trong ngày 14/12 là tấm HCV của vận động viên 16 tuổi Trần Hoàng Khôi ở môn bowling nội dung đơn nam. Vào cuối ngày, Phạm Thanh Bảo tỏa sáng với tấm HCV nội dung 200m bơi ếch nam.

Đáng chú ý, bắn súng và bơi lội là 2 môn thể thao mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 3 trong tổng số 5 tấm huy chương bạc trong ngày thi đấu thứ 5. Đây là tín hiệu vui khi thể thao Việt Nam đang hướng đến giành huy chương ở những nội dung thi đấu Olympic để chuẩn bị cho các kỳ Asiad và Olympic sắp tới.

Bên cạnh đó ở chung kết nội dung đồng đội nam môn bóng bàn, đội tuyển Việt Nam thua đáng tiếc 2-3 trước Singapore và chỉ nhận HCB.

Đội tuyển Karate Việt Nam giành HCV ở nội dung kumite đồng đội nữ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Như vậy trong ngày 14/12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 19 huy chương, gồm 5 HCV, 6 HCB và 8 huy chương đồng, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 35 HCV, 33 HCB và 63 HCĐ.

Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu thứ 5 tiếp tục là đoàn thể thao Thái Lan, khi các VĐV nước chủ nhà đã giành được thêm 31 huy chương vàng, gần bằng với thành tích của đoàn Việt Nam trong 5 ngày thi đấu chính thức.

Hiện tại đoàn thể thao Thái Lan có tổng cộng 126 HCV, đạt hơn nửa số HCV mà họ đặt ra trước khi SEA Games 33 khởi tranh. Ngoài ra họ còn có 78 HCB và 46 HCĐ.

Đoàn Indonesia tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 ở bảng tổng sắp huy chương khi giành thêm 12 HCV trong ngày 14/12, qua đó nâng cao thành tích với 43 HCV, 55 HCB và 50 HCĐ.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 lần lượt thuộc về Singapore, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào. Riêng hai đoàn thể thao Timor-Leste và Brunei vẫn chưa giành được tấm HCV nào.