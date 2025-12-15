28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao ở Đà Nẵng hầu tòa

Ngày 15/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số cơ quan liên quan.

Vụ án này có 28 bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ.

Trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và tòa án nhân dân địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư,...

Trong số những người bị truy tố tội Nhận hối lộ có bị cáo Phạm Việt Cường (51 tuổi); Phạm Tấn Hoàng (59 tuổi) đều là cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ); Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi) cựu Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Vũ Văn Tú (51 tuổi) cựu thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường (Ảnh: Đ.N.).

Ở nhóm tội Môi giới hối lộ có Lê Phước Thạnh (57 tuổi), cựu kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ); Nguyễn Thị Nga (43 tuổi), cựu Phó Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ),...

Nhóm bị cáo Đưa hối lộ có Dương Anh Sơn (51 tuổi), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn vật tư nông nghiệp Khánh Hòa; Nguyễn Xuân Hưng (46 tuổi), cựu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai; Hoàng Kiến An (53 tuổi), luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Xuân Thiết và cộng sự,...

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, các bị cáo trên có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, hành vi đưa và nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra trong thời gian dài, trên phạm vi rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với số tiền lớn.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường nhận hối lộ 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ; Phạm Tấn Hoàng nhận 220 triệu đồng ở 2 vụ án.

Bị cáo Nga nhận hơn 8,6 tỷ đồng để môi giới trong 15 vụ án.