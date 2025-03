"Thủ khoa sớm" ĐH Ngoại thương: Bước ngoặt từ lời khuyên của cô giáo

Từ truyền thông rẽ ngang kinh tế

Từ ý định thi vào ngành Quan hệ công chúng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), từ lời khuyên của giáo viên chủ nhiệm cấp 3, Thiên Hương "rẽ ngang" chọn vào Trường ĐH Ngoại thương, ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế.

"Cô giáo bảo em có thể đăng ký vào Trường ĐH Ngoại thương bởi có thể giúp em thể hiện sự năng động. Em thấy lời khuyên có lý nên đồng ý thử sức. Không ngờ, đấy cũng là bước ngoặt của em khi chuyển từ sở thích truyền thông sang kinh tế", Thiên Hương nói.

Nữ sinh cho hay, lúc đầu em rất tự ti bởi đây là ngôi trường với sự góp mặt của nhiều bạn học năng động, xuất thân từ trường chuyên, lớp chọn trong khi em xuất thân từ ngôi trường bình thường, không có gì cạnh tranh.

Trần Thiên Hương, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐH Ngoại thương (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh tự nhủ, mình có thể nỗ lực học tốt ở trường nhưng trải nghiệm ngoại khóa không hề có. "Thế nhưng em nhận ra, cứ lo lắng mãi thế này, mình không học được gì, cũng không phát triển được bản thân, quan trọng phải tận dụng cơ hội.

Em quyết định "chuyển mình" bằng cách ứng tuyển nhiều các hoạt động tập thể nếu có cơ hội, tham gia các câu lạc bộ của trường, để xem có thể tiến xa được đến đâu. Từ đó, cô bé dần bớt áp lực, không quá tập trung vào người khác mà tập trung vào sự phát triển bản thân", Thiên Hương tâm sự.

Với tất cả sự nỗ lực của bản thân, ngay từ năm nhất, Thiên Hương đã đảm nhiệm vai trò MC cho buổi hội thảo trực tuyến lớn, với sự đăng kí tham gia của khoảng hơn 1.800 sinh viên trên cả nước.

Sự kiện do khoa Quản trị Kinh doanh cùng hội sinh viên khoa kết hợp tổ chức, nhằm truyền cảm hứng với giới trẻ. Hương đảm nhận vai trò MC, dẫn dắt chương trình cùng hai diễn giả nổi tiếng.

"3 ngày trước khi dẫn chương trình này, em phải đọc thông tin, bài báo về các diễn giả. Em cũng tập dượt nhiều lần khi cầm mic MC sẽ phải nói những gì.

Thật hạnh phúc bởi sự kiện ấy ghi nhận sự bùng nổ tương tác trên mạng xã hội. Mặc dù lần đầu tiên tham gia nhưng chương trình giúp em tự tin hơn", Hương cho biết.

Thiên Hương đoạt quán quân Cuộc thi hùng biện Tôi bản lĩnh 2024

Nhiều khi thấy mình không gánh được

Ngoài tham gia các hoạt động xã hội, mong muốn có vị trí trong hội sinh viên, với thế mạnh học thuật, Thiên Hương đặt mục tiêu phải đạt điểm trung bình chung các môn (GPA) đạt 4.0.

Nữ sinh này cũng mong muốn có thể du học, nhất là được đi học trao đổi ở nước ngoài. Học kỳ 2 năm thứ 2, Hương là 1 trong 3 sinh viên hiếm hoi của trường được lựa chọn đi trao đổi tại Hàn Quốc 1 học kỳ, tức khoảng 5 tháng.

"Em đăng ký vào Trường Đại học Yonsei, một trong những trường đại học tư nhân lâu đời nhất tại Hàn Quốc. Trường được đánh giá là một trong ba trường đại học đào tạo tốt nhất tại Hàn Quốc nên mức độ cạnh tranh rất cao.

Để vào được trường này, điểm GPA và IELTS của sinh viên đó phải cao. Với thế mạnh đã đạt GPA 4.0, Thiên Hương không quá khó khăn để lọt vào danh sách lựa chọn của nhà trường.

Chia sẻ về lần đầu du học nước ngoài, Hương cho biết, suốt một tháng đầu em nhớ nhà, chỉ ở trong phòng để học, hoặc khóc.

Rồi em thay đổi tư duy, không muốn lãng phí thời gian ở Hàn vì biết không có nhiều cơ hội. Em ra ngoài nhiều hơn, liên kết với mọi người, giữ liên lạc với bạn bè ở Việt Nam. Chính những điều này giúp em quen thêm nhiều người và bắt nhịp được với cuộc sống.

Ngoài khó khăn hòa nhập cuộc sống ở nước bạn, việc học trao đổi làm tiến độ học của Hương chậm hơn nhiều người khiến áp lực lần nữa dồn lên vai cô sinh viên năm 2. Nếu ra trường muộn, em mất nhiều cơ hội khi đi xin việc nên lên kế hoạch học tăng tốc.

Hương chủ động tìm ra phương pháp học mới, đồng thời liên kết với thầy cô nhiều hơn để hiểu vấn đề mà bài học đưa ra. Hương đã kết thúc xuất sắc học kỳ trao đổi như mục tiêu đã hướng tới.

Phương pháp học này cũng được Hương tiếp tục phát huy sau khi trở về Trường Đại học Ngoại thương. Em tiếp tục học nhóm để dễ dàng trao đổi bài, gắn bài học với thực tế, liên hệ kiến thức thực tế, áp dụng thực tiễn để hiểu hơn về giá trị bài học. Phương pháp này giúp Hương hiểu nhanh, nhớ lâu hơn, đạt nhiều thành tích hơn.

Ngoài GPA 4.0 ở nhiều học kỳ, năm 2023, Hương cùng với nhóm nghiên cứu có đề tài được trình bày và công bố tại Hội thảo quốc tế IFEAMA (Tên đề tài: The impact of transformational leadership on employee engagement: The moderating role of hope and self-efficacy).

Thiên Hương phát biểu tại Seminar "Career Venture_ Setting Sail in Business Analysis" do khoa cùng Hội Sinh viên khoa tổ chức (Ảnh: NVCC).

Cùng năm đó, nữ sinh và các bạn tiếp tục có đề tài được trình bày và công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2023 (ICYREB 2023).

Ngoài ra, nhóm cũng có các đề tài được đăng trên FTU Working Paper Series (Tên đề tài: Tác động của lãnh đạo chuyển đổi lên sự gắn kết nhân viên của thế hệ Z tại Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hương cho biết, cùng lúc đặt cho mình nhiều mục tiêu, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, em thấy mình không gánh được.

Thay vì "dàn hàng ngang" với nhiều việc cùng lúc, em thay đổi sự ưu tiên và mức độ quan tâm cho từng giai đoạn để chia nguồn lực phù hợp. Chẳng hạn thời điểm sắp thi, em dành phần lớn thời gian cho việc học, tới những giai đoạn ít áp lực học sẽ tham gia câu lạc bộ nhiều hơn.

Em cũng chia mục tiêu theo năm học. Thậm chí em lên một bảng excel để tính toán: với cường độ học và kết quả tương ứng, cuối cùng sẽ được bao nhiêu.

Điều tiếc nuối nhất ở trường của Thiên Hương là bị một điểm B của môn Pháp luật doanh nghiệp. Nguyên nhân thời điểm đó, em vừa học vừa thực tập, đồng thời tham gia câu lạc bộ, làm tiểu luận khó nên em "dính" một môn điểm B trong suốt quãng thời gian học ở Ngoại thương.

Thiên Hương trong thời gian du học trao đổi tại Hàn Quốc (Ảnh: NVCC).

Ra trường sớm và lên kế hoạch du học

Tháng 10/2024, Thiên Hương vào thực tập ở một công ty đa quốc gia. Em nhớ mình đã đăng kí vào khoảng trên dưới 10 công ty và may mắn được vào thực tập tại công ty hàng đầu hiện nay với vai trò tư vấn kinh doanh.

Hương vừa làm, vừa đi học mà không quá khó khăn vì đã từng có nhiều trải nghiệm trước đó qua nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa.

Sau thời gian đi làm để lấy kinh nghiệm, dự tính trong vòng 3-5 năm nữa, Thiên Hương sẽ tiếp tục đi du học thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh.

Nhận xét về Thiên Hương, TS Nguyễn Thúy Anh, Phó Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính và Phân tích thống kê, Trường ĐH Ngoại thương, cho biết em là sinh viên xuất sắc với sự phát triển toàn diện cả về học thuật và các hoạt động ngoại khóa.

"Hương có ý thức cao trong việc trau dồi, có sự khao khát và quyết tâm trong hành trình phát triển và hoàn thiện bản thân. Tôi đánh giá đây là một điểm rất tích cực của thanh niên hiện nay", TS Thúy Anh cho hay.

Em là một trong 20 sinh viên trên toàn quốc nhận Học bổng doanh nghiệp 2024 (Ảnh: NVCC).

Cũng theo TS Thúy Anh, Thiên Hương từng là Chủ tịch Hội Sinh viên FBA Elite thuộc khoa Quản trị Kinh doanh - một tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khoa và nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên.

Dưới sự dẫn dắt của nữ sinh này, Hội đã triển khai nhiều chương trình thiết thực giúp sinh viên không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng chuyên nghiệp và có thái độ sống tích cực.

"Thiên Hương thể hiện được kỹ năng lãnh đạo tốt, biết cách truyền cảm hứng và dẫn dắt các thành viên thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngoại khóa, thành tích học tập của bạn cũng rất ấn tượng với GPA trên 3.9 và hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm.

Hương hòa đồng, luôn lễ phép với thầy cô. Với thái độ cầu thị, luôn cố gắng vươn lên, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhân văn mà Hương đã được rèn luyện trong môi trường khoa Quản trị Kinh doanh của trường, tôi tin Thiên Hương thành công trong tương lai và đóng góp cho xã hội nhiều hơn nữa", TS Thúy Anh chia sẻ.