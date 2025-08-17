Đã có kết quả lọc ảo lần 1, mức điểm chuẩn “chưa ngã ngũ"

Hôm nay (17/8), hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT và hai nhóm lọc ảo miền Bắc, miền Nam chính thức bước vào ngày chạy dữ liệu đầu tiên.

Theo ghi nhận ban đầu, công đoạn lọc ảo lần 1 diễn ra khá suôn sẻ. Đến đầu giờ chiều, quá trình đã hoàn tất và các trường bắt đầu nhận kết quả trả về từ hệ thống.

Sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM (Ảnh: OU).

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết tỷ lệ thí sinh ảo trong nhóm tăng đáng kể so với năm ngoái.

Ông Tiến lý giải, năm nay, việc nhiều phương thức xét tuyển được tích hợp chung trên một hệ thống lọc ảo đã tạo ra hiện tượng "ảo + ảo".

Bên cạnh đó, việc bỏ xét tuyển sớm cũng khiến thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng hơn để dự phòng, góp phần làm tăng lượng ảo.

Bật mí về số lượng nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Kinh tế - Luật, ông Tiến cho hay tổng số thí sinh tăng 1,7 lần, tổng số nguyện vọng tăng 3 lần, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tăng 3,7 lần so với năm 2024.

Đại diện một trường đại học công lập ở miền Trung cho biết dù số lượng thí sinh tăng gần 3.000 nhưng mức điểm chuẩn lại đang có xu hướng giảm.

“Ở lần lọc ảo đầu tiên, nhà trường đang dự kiến mức điểm chuẩn như năm ngoái nhưng kết quả trả về lại giảm đến 5%. Điều này khiến bộ phận tuyển sinh phải tính toán lại", vị này chia sẻ.

Ông ví lần lọc ảo đầu tiên chưa phản ánh được điều gì bởi các trường còn đang thăm dò nhau về “chiến thuật".

“Phải trải qua vài lần lọc ảo nữa thì kết quả mới có thể hội tụ được”, đại diện trường đại học cho biết.

Chung nhận định, lãnh đạo Trường Đại học Gia Định cho biết trong ngày đầu lọc ảo, trường chỉ mới nhập mức điểm chuẩn cơ bản bằng với điểm sàn, dao động từ 15 đến 20,5 điểm. Trường vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình.

Thí sinh nghe tư vấn đăng ký nguyện vọng, chọn ngành, chọn trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Các trường cho biết năm nay, lần đầu đổi mới hệ thống lọc ảo nên xuất hiện loại “ảo chồng ảo": Ảo nội bộ, ảo liên trường, ảo toàn quốc.

Trong đó, có thể kể đến như: Ảo trong cùng 1 phương thức trong 1 trường (ví dụ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ảo giữa các tổ hợp môn); ảo giữa các phương thức với nhau trong cùng 1 trường; ảo giữa các trường trong nhóm (nhóm miền Nam hoặc miền Bắc hoặc nhóm các trường độc lập); ảo toàn quốc (giữa các trường trong toàn quốc)…

Chính vì những yếu tố phức tạp này, khi được hỏi về mức điểm chuẩn, nhiều trường vẫn trả lời rằng "chưa ngã ngũ".

Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, 2 nhóm lọc ảo miền Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì và nhóm lọc ảo miền Nam do Đại học Quốc gia TPHCM điều phối cũng đang tiến hành chạy hệ thống riêng.

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần chung toàn quốc cho tới khi hết lượt lọc ảo.

Đến giai đoạn quyết định, các cơ sở đào tạo tiến hành nhập mức điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) và kết quả xét tuyển lên hệ thống vào 17h ngày 20/8. Cùng với đó, các đơn vị tiến hành rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT sẽ xử lý và xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8.