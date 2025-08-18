Dự kiến điểm chuẩn một số trường đại học, có nơi tăng vọt đến 6 điểm

Thông tin từ Học viện Hàng không Việt Nam, năm nay số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường tăng mạnh so với năm 2024.

Cụ thể, năm 2024 có hơn 11.400 thí sinh đăng ký vào trường với hơn 15.800 nguyện vọng thì năm nay, thí sinh đăng ký tăng gần gấp đôi với 21.400 thí sinh và hơn 37.700 nguyện vọng.

Nhiều trường dự kiến có điểm chuẩn tăng so với năm 2024 (Ảnh: Hoài Nam).

Theo đại diện nhà trường, do số lượng thí sinh và nguyện vọng tăng cao, dự kiến điểm chuẩn năm nay vào trường thấp nhất ở mức 19 điểm so với 16 điểm của năm 2024 và mức cao nhất 27 điểm. Nhiều ngành có thể có mức điểm chuẩn tăng từ 4 đến mức cao nhất là 6 điểm.

Các ngành ghi nhận đông thí sinh đăng ký như thương mại hàng không, marketing, kỹ thuật hàng không, quản lý hoạt động bay, quản lý và khai thác cảng hàng không, logistics, kinh tế hàng không...

Tuy nhiên, đại diện Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, dự báo này mới chỉ căn cứ ở tình hình hiện tại, điểm chuẩn chính thức có thể thay đổi sau 6 lần lọc ảo xét tuyển toàn quốc.

Tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM, bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc truyền thông thông tin, căn cứ vào phổ điểm thi năm nay, cũng như xu hướng đăng ký nguyện vọng trong những mùa tuyển sinh gần đây, điểm chuẩn vào trường năm 2025 dự kiến dao động từ 15 đến 21 điểm, tùy theo phương thức và ngành xét tuyển sau khi quy đổi điểm.

Theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT, mức điểm chuẩn các ngành trong mức 15-19 điểm, điểm xét tuyển học bạ trong khoảng 18-21 điểm.

Như vậy, mức điểm chuẩn dự kiến vào trường theo điểm tốt nghiệp THPT tương đương với mức điểm sàn trường đã công bố trước đó.

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động 16-21 điểm. Ngành công nghệ thông tin, dược học có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm.

Với hơn 178.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2024, Trường Đại học Công thương TPHCM là trường số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất cả nước năm nay.

Hai ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ngành marketing.

Tuy vậy, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công thương TPHCM cho hay, đến thời điểm này vẫn rất khó đưa ra dự đoán điểm chuẩn vào trường, phải chờ quá trình lọc ảo.

Trường có số lượng đăng ký đông nhưng thực tế, trong hơn 178.000 nguyện vọng chỉ có hơn 13.300 nguyện vọng 1, hơn 16.300 nguyện vọng 2 và hơn 17.100 nguyện vọng 3 và có hơn 41.300 thí sinh đăng ký xét tuyển từ nguyện vọng 10 trở lên.

Thông tin từ Trường Đại học Văn hoá TPHCM, năm nay trường có hơn 22.500 nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển. Trong đó, có trên 3.300 nguyện vọng 1, trên 3.500 nguyện vọng 2 và trên 3.000 nguyện vọng 3.

Những ngành có nhiều thí sinh đăng ký như quản lý văn hóa chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; văn hóa học chuyên ngành truyền thông văn hóa; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chuyên ngành quản trị lữ hành; du lịch…

Đặc biệt, chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch (thuộc ngành quản lý văn hóa) có tỷ lệ nguyện vọng trên số chỉ tiêu cần tuyển ở mức trên 44 lần. Chỉ tính riêng số lượng nguyện vọng 1 cũng cao hơn chỉ tiêu cần tuyển gấp 9 lần.

Số nguyện vọng đăng ký vào trường giảm nhẹ so với năm 2024, trong khi chỉ tiêu giữ ổn định ở mức 1.000 thí sinh và trường cũng giữ ổn định phương thức tuyển sinh. Theo nhận định của nhà trường, dự kiến điểm chuẩn năm nay vào trường có thể không biến động so với năm rồi.

Năm 2024, điểm chuẩn vào Trường Đại học Văn hoá TPHCM dao động từ 22 đến 27,85 điểm, trong đó chuyên ngành truyền thông văn hoá có mức điểm chuẩn cao nhất.

Bộ GD&ĐT dự kiến thực hiện quy trình lọc ảo từ ngày 17 đến 20/8. Dữ liệu nguyện vọng sẽ được xử lý nhiều lần để đảm bảo thí sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng cao nhất.

Sau khi hoàn tất, các trường sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn từ tối 20/8 và muộn nhất trước 17h ngày 22/8.

Trước 17 giờ ngày 30/8 tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).