Sau lọc ảo lần 3, điểm chuẩn bất thường, “nhảy múa như sàn chứng khoán”

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.

Do không còn xét tuyển sớm, hệ thống năm nay sẽ lọc ảo ở tất cả phương thức dẫn đến hiện tượng “ảo chồng ảo".

Theo thống kê ban đầu, qua 1/2 chặng đường trong quy trình xét tuyển chung phía Nam, tỷ lệ ảo vẫn khoảng 40%.

Năm nay, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh, do đó, hệ thống lọc ảo đôi lúc bị chậm, nghẽn, thời gian thực hiện các quy trình kéo dài hơn so với kế hoạch.

“Tỷ lệ ảo vẫn còn khá cao, do đó, các trường đang cân não để đưa ra phương án xét tuyển phù hợp để đảm bảo tỷ lệ gọi trúng tuyển không vượt chỉ tiêu theo quy định, cũng không bị thiếu chỉ tiêu bởi trường nào giờ cũng tự chủ cả”, lãnh đạo một trường đại học cho biết.

Lãnh đạo một trường đại học công lập lớn ở TPHCM cho hay đến giờ này, bộ phận tuyển sinh vẫn chưa thể xác định mức điểm chuẩn, điều này khác biệt so với mọi năm. Mỗi lần lọc ảo đưa ra những kết quả khác nhau, càng những trường top dưới sẽ càng biến động mạnh.

Một cán bộ phụ trách lọc ảo của trường chỉ “lắc đầu" do chưa thể dự báo con số bởi theo vị này, số liệu đang “nhảy múa như sàn chứng khoán”.

“Đưa điểm chuẩn cao thì sợ thiếu chỉ tiêu sẽ bị nhắc nhở, đưa mức thấp chút lại sợ vượt quá quy định sẽ bị phạt. Thực sự là một bài toán cân não. Mấy ngày nay, các bên đều “muốn thở oxy", căng thẳng thực sự”.

Theo TS Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam, đơn vị này vẫn đang tham gia quá trình lọc ảo trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Kết thúc ngày lọc ảo thứ 2, vẫn rất khó đưa ra dự đoán điểm chuẩn chính xác. Tuy nhiên, căn cứ vào phổ điểm thi năm 2025, cũng như xu hướng đăng ký nguyện vọng trong những mùa tuyển sinh gần đây, điểm chuẩn trúng tuyển năm nay dự kiến sẽ tương đương hoặc tăng nhẹ tùy theo phương thức và ngành xét tuyển sau khi quy đổi điểm.

Theo thông tin từ Học viện Phụ nữ Việt Nam, số lượng thí sinh đăng ký vào 12 ngành học năm nay tăng cao hơn năm 2024. Học viện có trên 2.800 nguyện vọng 1, gần 4.400 nguyện vọng 2 và trên 5.300 nguyện vọng 3.

Những ngành có nhiều thí sinh đăng ký như: Truyền thông đa phương tiện, marketing, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tâm lý học, luật, kinh tế, quản trị kinh doanh… Ngoài ra các ngành khác đều có lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng cao hơn năm 2024.

Ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất là ngành truyền thông đa phương tiện và marketing.

Ở khối trường ngoài công lập, việc xác định điểm chuẩn càng khó khăn hơn bởi thường chịu sự tác động lớn của hàng loạt trường công. Các trường phía trên chỉ cần điều chỉnh một mức nhỏ sẽ kéo theo cả một “dây" phía dưới bị biến động theo.

ThS Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), sau các đợt lọc ảo, hiện tại trường có hơn 7.000 thí sinh đạt từ mức sàn trở lên.

Tuy nhiên, hiện nay, các trường phía trên vẫn điều chỉnh điểm chuẩn nên sau mỗi lần lọc ảo kết quả tiếp tục thay đổi.

Phía UEF dự kiến điểm chuẩn sẽ dao động tăng khoảng 1 điểm tùy theo tổ hợp môn và phương thức xét tuyển. Riêng đánh giá theo năng lực Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến mức chuẩn 600 điểm; VSAT 225 điểm.

ThS Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, cho biết qua 3 lần lọc ảo chung toàn quốc, số liệu tuyển sinh của trường vẫn đang có những biến động nhất định.

Năm 2025, trường có 5.300 chỉ tiêu, số lượng nguyện vọng tăng khoảng 20% so với năm trước. Song, ông lo lắng bởi ngoài việc bị chi phối bởi các trường công top trên trong quy trình lọc ảo, trường tư còn gặp khó khi nhiều thí sinh trong danh sách trúng tuyển nhưng không nhập học.