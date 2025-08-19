Học sinh vùng lũ Nghệ An sẽ tựu trường ở nhà văn hóa bản

Ngày 19/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết UBND tỉnh đã ban hành quyết định kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, ngày tựu trường chung là 25/8 và lễ khai giảng được ấn định vào ngày 5/9.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bùn chất cao như núi sau đợt lũ lớn cuối tháng 7 (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Ngày 25/8, toàn bộ học sinh trong tỉnh sẽ tựu trường. Đối với các trường học không bị ảnh hưởng bởi thiên tai, việc tổ chức dạy học diễn ra bình thường theo kế hoạch.

Riêng các trường bị thiệt hại nặng do lũ lụt, Sở đã chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án riêng để đảm bảo học sinh được tựu trường đúng lịch, không bị gián đoạn việc học”, ông Hoàn nói.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, cho biết đợt mưa lũ cuối tháng 7, toàn bộ khuôn viên trường bị nước lũ nhấn chìm.

Toàn bộ dãy nhà học, nhà bán trú cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 đã bị lũ cuốn phăng, hư hỏng hoàn toàn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Các dãy nhà cấp 4 của trường đều ngập lút mái, riêng dãy nhà cao tầng, nước đã ngập quá nóc tầng 2, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và trang thiết bị.

“Bảy phòng học bị ngập hoàn toàn, nội thất như bàn ghế, thiết bị giảng dạy, cùng 12 chiếc tivi, 5 tủ lạnh, 22 máy tính bị hư hỏng. Ngoài ra, gần 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú, toàn bộ hồ sơ sổ sách của nhà trường, đồ đạc của giáo viên nội trú, sách vở, chăn màn, dụng cụ học tập… đều bị nước cuốn trôi hoặc ngâm hỏng trong đợt lũ cuối tháng 7”, thầy Hà nói.

Thầy Trần Sỹ Hà cho biết thêm trường có 16 lớp với 220 học sinh. Theo kế hoạch của tỉnh, ngày 25/8 tới, các em sẽ tựu trường tại các nhà văn hóa bản. Khi trường học mới hoàn thành, học sinh sẽ được đưa về học tập tại cơ sở khang trang hơn.

Một học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 tìm đồ dùng trong đống đổ nát (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Đến nay, sách vở, đồ dùng dạy học và các điều kiện thiết yếu đã được chuẩn bị đầy đủ để học sinh có thể học tập bình thường. Chúng tôi tin rằng năm học này, các em vẫn sẽ có đủ niềm vui và kiến thức”, thầy Hà chia sẻ.

Được biết, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 đang được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng mới. Tuy nhiên, để kịp tiến độ năm học, học sinh trường này sẽ tạm thời tựu trường, học tập tại các nhà văn hóa bản.