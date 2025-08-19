Loạt trường đại học chạy nước rút, "bấm sẵn nút" công bố điểm chuẩn

TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết, bộ phận lọc ảo của trường đang chạy đua làm việc cật lực để xác định điểm chuẩn tuyển sinh năm nay.

“Sau khi hoàn tất, trường sẽ công bố điểm chuẩn theo lịch của Bộ GD&ĐT vào ngày 20/8”, TS Huỳnh Trung Phong thông tin.

Thời điểm này, Trường Đại học Sư phạm TPHCM chưa đưa ra dự báo nào về điểm chuẩn nhưng nhiều khả năng có thể một số ngành sẽ có điểm chuẩn theo chiều hướng tăng.

Các trường đại học đang chuẩn bị "bấm nút" công bố điểm chuẩn năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Năm nay, điểm sàn vào Trường Đại Sư phạm TPHCM dao động từ 18 đến 24 điểm. Trong đó, có 6 ngành tiếp tục có mức điểm 24 điểm gồm sư phạm toán học, sư phạm hóa học, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm tiếng Anh.

Đại diện Trường Đại học Hùng Vương thông tin, trường “đang chạy nước rút” với lọc ảo để chuẩn bị công bố điểm chuẩn.

Qua các vòng lọc ảo năm nay, có thể thấy một số ngành đang được thí sinh quan tâm, dự báo điểm chuẩn có thể tăng nhẹ so với năm trước như ngôn ngữ, marketing, du lịch - lữ hành, tâm lý học.

Các ngành khác giữ ở mức không chênh lệch quá nhiều, an toàn và phù hợp với mặt bằng chung, đảm bảo cơ hội trúng tuyển rộng rãi.

Bên cạnh đó, trường đã chuẩn bị công tác đón tân sinh viên nhập học, chuẩn bị giấy báo nhập học phiên bản đặc biệt, quà tặng tân sinh viên, đội hình hướng dẫn giới thiệu nhà trọ cũng như các chính sách hỗ trợ tài chính cho tân sinh viên theo đuổi hành trình ở giảng đường đại học.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công thương TPHCM chia sẻ, trường đang đợi Bộ GD&ĐT trả về kết quả đợt 3, sau đó là lọc ảo của nhóm các trường phía Nam.

Sau quá trình lọc ảo và cho kết quả trúng tuyển kết quả chính xác, trường dự kiến công bố điểm chuẩn vào lúc 18h và sẽ nhập học bắt đầu từ 22/8.

Ông Sơn nhận định, điểm chuẩn một số ngành của trường cao tương đương năm 2024 như logistic, marketing, kinh doanh quốc tế hoặc thấp hơn mức 0,5 điểm.

Đối với một số ngành điểm chuẩn năm ngoái ở mức tầm 20, năm nay tăng lên mức 21-22 như ngành điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin ... Các ngành còn lại điểm chuẩn tương tự như năm 2024.

Với hơn 178.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, năm nay, Trường Đại học Công thương TPHCM là trường số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất cả nước.

Đại diện Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, trường lên kế hoạch công bố điểm chuẩn vào 21h ngày 20/8 và nhập học vào 22/8.

Tuy nhiên, với dữ liệu ban đầu, do số lượng thí sinh và nguyện vọng tăng cao, dự kiến điểm chuẩn năm nay vào trường sẽ dao động từ 19 đến 27 điểm, năm ngoái là 16 đến 26 điểm. Một số ngành có mức điểm chuẩn có thể tăng từ 4 đến mức cao nhất là 6 điểm.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết, trường vẫn còn chạy lọc ảo thêm mấy lần, hiện chưa có thông tin hay nhận định dự báo nào về điểm chuẩn năm nay.

Trường cũng chưa có kế hoạch thời gian công bố điểm cụ thể, dự kiến trong khung từ ngày 20/8 đến 22/8.

3 năm trở lại đây, đa số các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có xu hướng tăng từ 0,5 đến 4 điểm.

Năm 2024, điểm chuẩn vào trường này dao động từ 20,5 đến 27,5. Trong đó ngành sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất và ngành kỹ nghệ gỗ và nội thất có điểm chuẩn thấp nhất.

Từ năm 2022 đến 2024, điểm chuẩn đa số ngành của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) tăng 0,5-4 điểm.

Hồ sơ ảo nhiều nên đến thời điểm này, nhiều trường vẫn chưa thể đưa ra dự báo hay những nhận định ban đầu về điểm chuẩn.

Thông tin từ Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), có thể đến hết ngày hôm nay, trường mới có những thông tin nhận định cơ bản về điểm chuẩn năm nay. Dự kiến trường sẽ công bố điểm chuẩn vào tối 20/8 hoặc ngày 21/8.

Hồ sơ ảo nhiều cũng là lý do Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM chưa đưa ra dự báo ban đầu về điểm chuẩn năm nay. Trường dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 21/8.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển của thí sinh gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng, kết quả học tập cấp THPT... trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Điểm chuẩn năm nay được dự báo sẽ không quá nhiều biến động so với năm 2024 (Ảnh: Hoài Nam).

Song song, Bộ GD&ĐT cũng xử lý trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến 17h ngày 20/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Sau rà soát, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ phải công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh trúng tuyển cần nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh bị coi là từ chối nhập học.