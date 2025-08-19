Lịch công bố điểm chuẩn của gần 300 trường đại học trên cả nước

Hiện cả nước có gần 300 trường đại học và học viện. Ghi nhận của phóng viên Dân trí, các trường đã sẵn sàng công bố điểm chuẩn sau khi có kết quả lọc ảo phiên cuối cùng.

Theo lịch tuyển sinh, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển của thí sinh gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng, kết quả học tập cấp THPT...., trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng xử lý trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Ngày 20/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn (Ảnh: M. Hà).

Đến 17h ngày 20/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Sau rà soát, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ phải công bố trước 17h ngày 22/8.

Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT sẽ xử lý và xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Năm 2025, kỳ xét tuyển đại học có nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó có quy định quy đổi điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển. Thí sinh chỉ cần đăng ký nguyện vọng, việc quy đổi sẽ do các trường và Bộ GD&ĐT thực hiện.

Bộ GD&ĐT lưu ý, tất cả thí sinh (bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT trực tiếp tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc gián tiếp thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Năm nay cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi sĩ tử đã lựa chọn gần 9 nguyện vọng.

Đặc biệt, năm nay số thí sinh đăng ký xét tuyển còn tăng vọt hơn 115.000 em so với năm ngoái, một phần nhờ có thêm thí sinh từ các trường cao đẳng nghề nghiệp.

Năm 2025, điểm thi tốt nghiệp THPT giảm rõ rệt, do đó, điểm sàn xét tuyển đầu vào năm nay của nhiều trường đại học giảm sâu. Nhiều chuyên gia dự đoán, điểm chuẩn cũng sẽ có xu hướng giảm. Trong đó một số trường đại học dự đoán điểm chuẩn giảm sâu 1-4 điểm.

Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý ở mùa tuyển sinh năm 2025 như sau: