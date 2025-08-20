Kết quả lọc ảo lần 4: Điểm chuẩn tăng ngoài dự đoán

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã dự kiến được mức điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 năm 2025.

Trái với dự đoán ban đầu, xu thế điểm chuẩn của nhiều ngành có biến động theo chiều hướng tăng.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết khoảng 50% mã ngành xét tuyển vào trường đang tăng điểm chuẩn so với năm ngoái.

Một số ngành ghi nhận mức tăng đáng kể như: Các ngành thuộc nhóm công nghệ - kỹ thuật như cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa dự kiến tăng đến 2 điểm, ngành marketing dự kiến tăng 1,5 điểm, ngành dược học tăng nhẹ 0,5 điểm…

Theo tổng quan, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dự kiến của nhiều ngành nằm trong khoảng 24-25 điểm, cao nhất tới gần 26,5 điểm (thang điểm 30).

Tương ứng, điểm chuẩn dự kiến các ngành cũng tăng rõ rệt ở các phương thức khác. Trong đó, phương thức xét học bạ THPT ghi nhận mức điểm rất cao, 27-29 điểm.

Phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM có điểm cao nhất đạt gần 1.000 điểm, nhiều ngành khác đạt trên 800 điểm.

Riêng các ngành “kén" thí sinh và chương trình tăng cường tiếng Anh, điểm chuẩn đánh giá năng lực được dự báo ở mức sàn (600 điểm).

“Mức tăng này gây bất ngờ", ông Nhân nhận định.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (Ảnh: IUH).

Theo ông Nhân, kết thúc lọc ảo toàn quốc lần 4, điểm cơ bản đã hội tụ. Theo quy định, ở 2 lần lọc ảo còn lại, các trường chỉ được điều chỉnh tối đa 10% nên điểm chuẩn chỉ biến động nhẹ so với lần lọc ảo thứ 4.

Tối nay, trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức sau khi kết vòng lọc ảo toàn quốc cuối cùng.

Nhiều ngành học của Trường Đại học Công thương TPHCM cũng có điểm chuẩn dự kiến theo xu hướng tăng.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông cho biết sau 4 lọc ảo, điểm chuẩn của trường này đang ở mức 17-24,5 điểm (thang 30). Các ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là marketing, kinh doanh quốc tế, logistics ở mức tương đương năm ngoái, khoảng 24,5 điểm.

Đáng chú ý, các ngành có điểm chuẩn năm 2024 thấp ở mức khoảng 20 điểm lại đang có dấu hiệu “nóng lên" khi tăng lên khoảng 21,5-22 điểm. Một số ngành tăng như: Điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin,…

Còn lại, một số ngành như: Công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin… có mức trúng tuyển tương tự như năm ngoái, 23-23,5 điểm.

Thấp nhất là ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, thủy sản, công nghệ vật liệu,… điểm trúng tuyển dự kiến là 17 điểm, cao hơn điểm sàn 1 điểm.

“Mức điểm chuẩn dự kiến bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn của năm ngoái. Mức điểm này sẽ ít thay đổi ở 2 lần lọc ảo cuối, có chăng chỉ khoảng 0,25 điểm", ông Thái Sơn cho hay.

Trường Đại học Công thương TPHCM dự kiến công bố điểm chuẩn vào 18h tối nay.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Bảo Quyên).

Trong khi đó, Trường Đại học Nha Trang có xu hướng giảm đúng như dự đoán ban đầu. PGS.TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Nha Trang, cho hay trường dự kiến mức điểm giảm nhẹ bởi số lượng thí sinh đăng ký vào trường đa phần ở nguyện vọng 2.

Điểm chuẩn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức 20-27 điểm (thang 40 điểm), thấp hơn khoảng 3 điểm so với năm trước.

Ông cho biết, tỷ lệ ảo lớn khiến các trường top trung và dưới sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về mức trúng tuyển.

“Một số ngành trọng điểm của trường vẫn có điểm chuẩn ở mức cao. Chúng tôi xác định không hạ điểm chuẩn quá thấp để đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng thời, tạo cơ hội cho thí sinh có điểm cao nhưng chưa trúng tuyển đợt 1 có thể tham gia tuyển bổ sung", ông Phương cho hay.

Bên cạnh những trường cơ bản xác định được điểm chuẩn vẫn có những nơi đang “vã mồ hôi".

Hiệu trưởng một trường đại học công lập tại TPHCM cho biết đến giờ này trường vẫn chưa tự tin về mức điểm chuẩn vì tỷ lệ ảo quá nhiều. Năm trước, điểm chuẩn của trường tập trung ở mức 24-25 điểm nhưng năm nay khó xác định.

“Các bộ phận vẫn đang tập trung cao độ, phân tích dữ liệu để đưa ra được con số chính xác nhất", vị này thông tin.

Quy trình lọc ảo trên hệ thống của Bộ GD&ĐT gồm 6 lần. Trong hôm nay, lần lọc ảo cuối cùng sẽ được thực hiện, sau đó, các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học đợt 1 dự kiến diễn ra từ chiều ngày 20/8 đến trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8.