Người dân mò được súng và hộp đạn dưới sông Cấm

Ngày 20/8, Trạm Cảnh sát đường thủy Máy Chỉ (Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng) cho biết đã tiếp nhận khẩu súng kim loại và hộp đạn do người dân giao nộp.

Hộp đạn ông Huệ giao nộp công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, khoảng 11h ngày 18/8, ông Lê Văn Huệ (53 tuổi, trú phường Hải Dương, Hải Phòng) làm nghề đánh bắt thủy sản, mò sắt vụn trên sông, đã mang đến trụ sở Trạm Cảnh sát đường thủy Máy Chỉ giao nộp số tang vật trên.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, ông Huệ lặn mò sắt vụn tại sông Cấm, đoạn thượng lưu cầu Hoàng Văn Thụ, thuộc phường Hồng Bàng, Hải Phòng. Trong quá trình lặn, ông phát hiện hai vật kim loại, gồm một khẩu súng và hộp đựng đạn.

Do được cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy Máy Chỉ tuyên truyền về quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, ông Huệ đã tự giác mang số tang vật giao nộp.

Công an TP Hải Phòng đánh giá hành động tự giác, có trách nhiệm của ông Huệ góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng và thể hiện ý thức pháp luật, cần được biểu dương và nhân rộng.