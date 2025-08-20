Vụ người phụ nữ gây tai nạn bỏ chạy: Do ô tô con bật đèn pha gây chói?

Công an xã Krông Pắk đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) truy tìm được người phụ nữ đi xe đạp điện tông trúng người bán vé số bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát xác định người gây tai nạn là bà L. (70 tuổi, trú tại xã Krông Pắk). Bà L. khai làm nghề thu mua ve chai, khi tông trúng bà Q. là do trời tối, có ô tô đi ngược chiều bật đèn pha gây chói. Vì sợ hãi và nghĩ không ai phát hiện nên bà đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Nhiều ý kiến cho rằng ô tô phóng nhanh, bật đèn pha đi ở chiều ngược lại gián tiếp gây tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi vụ việc đăng tải trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc lên án hành vi của người đi xe đạp điện khi gây tai nạn nhưng bỏ mặc nạn nhân. Song, không ít ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của ô tô phóng nhanh, bật đèn pha đi ở chiều ngược lại.

"Người phụ nữ đi xe đạp điện đáng trách vì không cứu giúp người bị nạn. Tuy nhiên, tôi thấy còn nhiều điểm cần làm rõ. Ô tô con đi ở chiều ngược có giảm tốc độ không?. Người bán vé số đã đi đúng phần đường chưa?. Nếu xét lỗi gián tiếp thì ô tô con cũng phải chịu trách nhiệm", độc giả Nguyễn Văn Tùng đặt vấn đề.

Đồng quan điểm, bạn đọc Minh Quang Nguyễn cho rằng, cần truy xét cả ô tô con, phóng rất nhanh và bật đèn pha, vi phạm luật giao thông, gián tiếp gây tai nạn.

Chu Ân bổ sung: "Người bán vé số đi bộ dưới lòng đường cũng không đúng, trong khi vỉa hè lúc đó rộng rãi. Ngoài ra, ánh sáng đèn ô tô ngược chiều quá chói cũng góp phần gây ra vụ việc".

Theo dõi đoạn clip, bạn đọc Dương Sáng nhận định, chính ánh sáng từ đèn pha của ô tô ngược chiều khiến người đi xe đạp điện bị lóa mắt, dẫn tới va chạm.

"Nhiều ô tô bật đèn pha trong khu dân cư là thói quen rất nguy hiểm", anh nói.

Công an làm việc với người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ đi (Ảnh: Đức Nguyễn).

Chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi gặp tình huống tương tự, Nam Khánh kể: "Mỗi lần gặp xe phía trước bật đèn pha là không thấy gì luôn. Tôi từng giật mình suýt tai nạn, may là đi chậm nên kịp phanh lại.

Một khi bị đèn pha chiếu thẳng vào mặt, thêm nữa quần áo, xe đi phía trước mà cùng màu với ánh sáng hay cây cỏ thì lúc đó không thấy gì luôn".

Bạn đọc Dương Hưng kiến nghị, cần điều tra cả chiếc ô tô bật đèn pha gây chói mắt người đi ngược chiều, bởi đây cũng là "hung thủ" gián tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

Anh thừa nhận, người đi xe đạp điện gây tai nạn rồi bỏ đi là sai hoàn toàn, nhưng nếu xử phạt thì cũng phải xử lý cả ô tô ngược chiều.

"Chính ánh đèn pha chói mắt khiến người điều khiển không nhìn thấy gì. May mắn là sau va chạm không có xe phía sau, nếu không thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Việc bật đèn pha không đúng quy định rất nguy hiểm, cần phải xử phạt thật nặng để răn đe", bạn đọc kiến nghị.

Tài khoản Hùng Lê Nguyễn Quang khuyến cáo: "Mọi người không nên đi bộ trên quốc lộ vào ban đêm vì tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm".