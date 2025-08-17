Nữ sinh có hành động khiếm nhã khi đoàn xe A80 đi qua, nhà trường lên tiếng

Đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, được xác định gần Cầu Sắt, xã Xuân Mai (Hà Nội).

Trong video, 3 học sinh, 1 nam hai nữ khoác trang phục giáo dục quốc phòng. Khi đó, một nữ sinh đưa tay có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80 (đoàn xe chở những chiến sĩ tham gia lễ diễu binh 2/9 sắp tới) đi ngang qua.

Các học sinh còn lại trên xe đều cười cợt, vào hùa với hành vi khiếm nhã của người ngồi sau.

Nữ sinh đưa ngón tay khiếm nhã khi đoàn xe A80 đi qua (Ảnh: Từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng nay, ông Lê Khánh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Lâm Nghiệp (Xuân Mai, Hà Nội) xác nhận, các em trong đoạn video trên là học sinh lớp 10 của trường.

“Chúng tôi đã nắm được sự việc vào chiều qua (16/8). Sáng nay, đại diện gia đình, các em học sinh và lãnh đạo nhà trường đang gặp gỡ, làm việc”, ông Toàn cho biết.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, trước mắt nhà trường yêu cầu các em viết bản tường trình, giáo dục tư tưởng văn hóa. Các em không chỉ có hành động khiếm nhã mà còn vi phạm pháp luật khi không đội mũ bảo hiểm.

"Khi đã vi phạm pháp luật, căn cứ vào xác minh của cơ quan công an, chúng tôi thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý theo đúng quy định”, ông Toàn chia sẻ thêm.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, các học sinh này vừa mới vào trường năm nay, đang tham gia học giáo dục quốc phòng gần một tuần.

Qua làm việc ban đầu, các em học sinh rất ăn năn hối lỗi và cho biết đấy là hành động bột phát, không nghĩ đến hậu quả.

Được biết cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và mời những người liên quan đến làm việc.

Đối với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý cảnh cáo và thông báo về nhà trường, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự việc!