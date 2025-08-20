Nhiều người té ngã, rơi đồ vì ổ gà trên đại lộ ở TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đoạn đường trên có xe máy nối đuôi di chuyển với tốc độ nhanh. Thình lình gặp ổ gà trước mắt, nhiều người không kịp đánh lái để tránh.

Ổ gà hình thành do lớp bê tông nhựa mặt đường bị bong tróc một mảng lớn hình chữ nhật, kích thước khoảng 40x60cm,

Ổ gà xuất hiện trên đại lộ Phạm Văn Đồng khiến nhiều người té ngã (Ảnh: Lê Trai).

Ông Từ Quốc Triền (41 tuổi), người dân khu vực, cho biết ổ gà đã xuất hiện từ chiều cùng ngày. Nhiều người chạy xe qua khu vực này không để ý đã vấp ổ gà té ngã, một số người bị rơi đồ.

Hơn 22h, chị Phương Thảo (30 tuổi) chạy xe máy trên đại lộ Phạm Văn Đồng về nhà ở phường Tăng Nhơn Phú. Khi gần đến cầu Gò Dưa, chị Thảo bị vấp ổ gà, rơi cặp kính tiền triệu xuống lòng đường.

"Tôi bị hỏng mất cặp kính nhưng vẫn thấy may vì suýt ngã xe. Coi như của đi thay người", chị Thảo nói.

Một tài xế xe ôm công nghệ bị rơi điện thoại sau khi vấp ổ gà trên đường Phạm Văn Đồng (Ảnh: Lê Trai).

Anh Nguyễn Nam (tài xế xe ôm công nghệ) gắn điện thoại phía trước xe để xem bản đồ. Khi chiếc xe vấp ổ gà, điện thoại văng xuống mặt đường.

May mắn, điện thoại tôi chỉ bị vỡ kính cường lực. Tôi mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sự cố này", nam tài xế chia sẻ.

Đến hơn 23h cùng ngày, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình đã đến hiện trường, đặt vật dụng cảnh báo tại vị trí ổ gà. Trong sáng 20/8, đơn vị sửa chữa sẽ vá ổ gà để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực.