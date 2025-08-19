Bí mật về thần đồng toán học đi thi Olympic toán tới... 5 lần

Thần đồng toán học người Canada Warren Bei (SN 2008) là một trong những thí sinh để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Lần đầu Bei tham gia cuộc thi này là năm 2021 và giành huy chương bạc, khi em mới 13 tuổi.

Năm 2022 và 2023, Bei tiếp tục là thành viên của đoàn Canada tham dự cuộc thi và đều giành huy chương vàng. Năm 2024, Bei giành huy chương bạc. Tại cuộc thi năm nay, Bei có sự bứt phá, em giành huy chương vàng và đạt điểm tuyệt đối 42/42, giải được trọn vẹn cả 6 bài toán được đưa ra trong đề thi.

Thần đồng toán học người Canada Warren Bei (Ảnh: Rockridge Secondary).

Mỗi năm, chỉ có một số lượng nhỏ thí sinh dự thi Olympic toán quốc tế đạt được số điểm tuyệt đối 42/42. Warren Bei nằm trong số những thí sinh nhỏ tuổi nhất từng tham dự cuộc thi Olympic toán quốc tế. Em cũng thuộc vào nhóm những thí sinh từng đạt kết quả cao nhất tại cuộc thi này.

Ở tuổi 17, Bei vừa nhận được thư mời nhập học sớm từ Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo khoa học và công nghệ.

Được nhìn nhận như một thần đồng toán học đầy tiềm năng, nhưng nam sinh của Trường Trung học Rockridge Secondary (Canada) sống rất kín tiếng. Bei hiếm khi nhận trả lời phỏng vấn. Trong cuộc trò chuyện hiếm hoi thực hiện với Hiệp hội Các nhà toán học Canada (CMS), em chia sẻ nhiều điều thú vị về bản thân.

Xuyên suốt hành trình học tập của Bei ngay từ khi còn nhỏ, em đã tham gia rất nhiều cuộc thi toán trong nước và quốc tế. Bei thấy các bài toán khó đều rất thú vị, vì vậy, đối với em, các cuộc thi luôn đem lại niềm vui và sự hứng thú.

Ý nghĩ rằng đến với cuộc thi sẽ nhận được những bài toán thú vị luôn khiến em hào hứng cao độ. Bei cho biết em có thể ở vào trạng thái phấn khích kéo dài hàng giờ đồng hồ khi mải mê suy nghĩ về những bài toán khó.

Khởi đầu của việc Bei tham gia nhiều cuộc thi toán bắt đầu từ khi em còn nhỏ. Lúc này, Bei đã thích đọc sách khoa học và chơi các trò chơi đòi hỏi tư duy logic cao. Có lần, cha mẹ em quyết định sẽ cho em được thử thách kỹ năng giải toán, họ đăng ký cho em tham gia một cuộc thi nhỏ. Kết quả của Bei tại cuộc thi này rất tốt, kể từ đó em hào hứng tham gia các cuộc thi toán ở các cấp độ.

Khi đối diện với những bài toán hóc búa, Bei cho biết em luôn tự nhủ cảm giác khó khăn khi tìm lời giải chỉ là những nhận định chủ quan. Một bài toán chỉ thực sự trở nên hóc búa nếu người giải hoàn toàn không có ý tưởng nào về hướng giải.

Đối với Bei, để giải được những bài toán khó hay vượt qua được những thử thách khó khăn khác, em luôn dựa vào trực giác để có được những ý tưởng ban đầu, rồi thử tiếp cận từ các góc nhìn khác nhau.

Bên cạnh toán học, Bei cho biết em còn rất hứng thú với vật lý và khoa học máy tính, bởi cách tư duy giải quyết vấn đề của hai bộ môn này cũng khá tương đồng với toán học.

Trong thế giới đang ngày càng đổi thay nhanh chóng, Bei để ngỏ mọi khả năng về hướng đi của bản thân trong tương lai. Em cho rằng việc linh hoạt khi nghĩ về mục tiêu trong tương lai chính là cách để bản thân tiến về phía trước hiệu quả nhất.

Hiện tại, Bei cho rằng học toán và khoa học máy tính ở bậc đại học sẽ là lựa chọn tốt nhất cho em. Việc có theo đuổi việc nghiên cứu chuyên sâu hay không là điều Bei vẫn đang để ngỏ.

Việc tham gia vào nhiều cuộc thi toán trong nước và quốc tế khiến Bei luôn duy trì được tư duy sáng tạo và sự tò mò trong học tập. Các cuộc thi đưa em tới với những kiến thức toán học mới, dạy em kỹ năng giải quyết vấn đề, tạo ra cơ hội để em làm quen với những người bạn có cùng niềm đam mê.

Lời khuyên mà Bei dành cho những thiếu niên cũng đam mê toán học là: "Đằng sau mỗi lời giải tưởng chừng đơn giản đều ẩn chứa những góc nhìn sâu sắc. Chính những điều sâu sắc ấy mới khiến lời giải trở nên rõ ràng, mạch lạc và hiển nhiên”.