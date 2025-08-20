Quan chức Mỹ thừa nhận Washington chậm chân trong cuộc đua UAV

Binh sĩ Mỹ điều khiển UAV (Ảnh: BI).

Quân đội Mỹ đang tổ chức một khóa huấn luyện cấp tốc mới về UAV. Hiện tại, khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản, nhanh chóng và chủ yếu nhằm giúp binh sĩ bắt kịp những gì họ đã bỏ lỡ. Đây là ví dụ cho thấy quân đội Mỹ đang chấp nhận xu hướng UAV bùng nổ trên chiến trường trước thách thức ngày càng gia tăng từ loại vũ khí giá rẻ, nhưng hiệu quả này.

Khóa học nâng cao về vũ khí sát thương không người lái đầu tiên, do trung tâm Army Aviation tại Fort Rucker, Alabama tổ chức, kéo dài 3 tuần, tập trung vào kỹ năng điều khiển UAV. Học viên sử dụng UAV thương mại sẵn có và phần mềm mô phỏng để phát triển kỹ năng điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), theo thông cáo.

Trung tâm Army Aviation là cơ quan huấn luyện, phát triển và chuẩn hóa mọi hoạt động liên quan đến không quân thuộc lục quân Mỹ.

Giám đốc khóa học, Rachel Martin, đã xây dựng chương trình chỉ trong 90 ngày. “Khóa học này là để bắt kịp. Chúng ta đang tụt hậu so với thế giới, và đây là nỗ lực quyết liệt để thu hẹp khoảng cách đó", bà thừa nhận.

Trong khóa học thử nghiệm, binh sĩ chủ yếu học từ những khó khăn thực tế mà các đơn vị quân đội đang gặp khi sử dụng UAV.

Huấn luyện điều khiển UAV là một chủ đề trong chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Mỹ cũng huấn luyện binh sĩ sản xuất và sửa chữa UAV bằng các bộ phận in theo công nghệ 3D. Mục tiêu của khóa học là xây dựng kho dữ liệu các linh kiện in được để binh sĩ mang về sử dụng tiếp trong đơn vị.

Bà Martin cho biết: “Hầu hết đồng nghiệp của tôi, kể cả tôi, cho đến 90 ngày trước, đều không biết làm việc này. Giờ chúng tôi đã biết cần bao nhiêu người, thiết bị, tiền bạc, và đang chia sẻ thông tin này với các đối tác trong lực lượng".

Trong tương lai, khóa học sẽ mở rộng sang các chủ đề khác, gồm tấn công một chiều bằng UAV FPV. Đến tháng 2 năm sau, theo lục quân, bà Martin kỳ vọng học viên sẽ sử dụng UAV giá rẻ để thực hiện các đòn tấn công chính xác.

UAV ngày càng phổ biến ở các chiến trường trên thế giới, với đa dạng chủng loại nhằm thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, ném bom, tấn công. Hàng triệu UAV đang bổ sung cho các loại vũ khí truyền thống và được xem là yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Sự xuất hiện của UAV đã làm giảm đi uy lực của đội ngũ tăng thiết giáp khi những thiết bị bay chỉ vài nghìn USD có thể phá hủy vũ khí trị giá hàng triệu USD. Nhiều chuyên gia nhận định việc triển khai và tích hợp UAV là nhiệm vụ quan trọng với nhiều nền quân đội để họ có thể duy trì lợi thế chiến đấu trong tương lai.

Tuy nhiên, người điều khiển UAV cũng là mục tiêu bị nhắm đến.

“Chúng tôi đang đào tạo ra những người vận hành không chỉ có khả năng sát thương mà còn có kỹ năng sống sót", bà Martin nói, giải thích rằng “người vận hành UAV hiện là mục tiêu có giá trị nhất trên chiến trường".

Cũng như các quân, binh chủng khác của Mỹ, lục quân đang đối mặt với thách thức của hoạt động tác chiến bằng UAV, cũng như sự thay đổi nhanh chóng về cả mặt vũ khí và chiến thuật.

Trang bị UAV và hệ thống chống UAV là ưu tiên hàng đầu mà giới lãnh đạo quân đội Mỹ hiện nay vạch ra. Các hệ thống không người lái được coi là năng lực cần thiết và sống còn để chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai.

Các khóa đào tạo UAV và chống UAV, cũng như thử nghiệm thực địa, đang gia tăng tại Mỹ.

Việc phát triển học thuyết, chiến thuật và kỹ thuật vẫn đang tiến hành và là điều cần thiết, xét đến bài học từ các cuộc chiến trong thời gian qua, nơi các bên không ngừng nâng cấp năng lực UAV trong một cuộc xung đột thực tế, nhịp độ cao.

Cuộc chạy đua công nghệ đang diễn ra nhanh chóng, và quân đội phương Tây phải học hỏi nhiều để sẵn sàng cho một cuộc đối đầu UAV trong tương lai.