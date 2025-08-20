Xem điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đại học năm 2025 nhanh nhất

Sinh viên trường đại học tại TPHCM (Ảnh: GDU).

Từ chiều nay (20/8), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2025.

Tính đến hết 19/8, các trường đại học đã thực hiện xong lần lọc ảo thứ 5 trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT.

Trong ngày 20/8, lần lọc ảo thứ 6 - lần cuối cùng theo kế hoạch chính thức - sẽ được triển khai.

Sau 6 lần lọc ảo, đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Cách 1: Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí

Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác.

Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/giao-duc.htm hoặc https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm

Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Cách 2: Tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng

- Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển

- Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh"

- Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu

Cách 3: Tra cứu trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

- Truy cập website chính thức của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

- Đăng nhập bằng số CCCD và mã đăng nhập.

- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Tuy nhiên, thông tin trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT có thể có độ trễ nhất định so với các trường.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học đợt 1 dự kiến diễn ra từ chiều ngày 20/8 đến trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8.