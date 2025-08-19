Những ngành học có điểm chuẩn cao chót vót, thí sinh giỏi "rụng như sung"

Từ chiều 20/8, hàng loạt trường đại học trên cả nước dự kiến công bố điểm chuẩn năm 2025. Năm nay, nhận định chung, điểm chuẩn nhiều ngành sẽ giảm do mức điểm thi tốt nghiệp THPT giảm.

Song, với quy tắc lọc ảo mới, điểm chuẩn 2025 vẫn đang được nhiều trường nhận định là khó dự đoán.

Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (Ảnh: HUB).

Nhìn lại mùa tuyển sinh 2024 vừa qua, có thể thấy cuộc đua vào đại học đã khốc liệt hơn, đặc biệt với những ngành có điểm chuẩn cao chót vót.

Theo thống kê của Dân trí, năm 2024 ghi nhận tới 117 ngành/chuyên ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên, một con số ấn tượng gấp hơn 4 lần so với năm 2023. Điều này có nghĩa là để trúng tuyển, thí sinh phải đạt trung bình ít nhất 9,34 điểm/môn.

Đứng đầu bảng xếp hạng là hai ngành học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử, cùng đạt mức 29,3 điểm.

Tiếp đó là các ngành khối xã hội, báo chí truyền thông: Trung Quốc học của Học viện Ngoại giao (29,2 điểm); quan hệ công chúng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (29,1 điểm).

Ba ngành kế tiếp cùng lấy 29,05 điểm chia đều cho 3 trường trên lần lượt là: Sư phạm địa lý, truyền thông quốc tế và Hàn Quốc.

Điều đáng chú ý, nếu năm 2023 nhóm ngành sư phạm chỉ xuất hiện 5 lần trong danh sách này, thì năm 2024 con số này đã tăng vọt lên tới 43 lần, chiếm ưu thế tuyệt đối.

Sức hút của các ngành như sư phạm lịch sử, sư phạm ngữ văn, sư phạm địa lý, sư phạm tiếng Anh... cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của khối ngành này.

Nhìn chung, điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm và những ngành có xét tuyển tổ hợp ở khối C đều có xu hướng cao.

Danh sách 117 ngành/chuyên ngành của các trường đại học có điểm chuẩn từ 28 trở lên, năm 2024:

Một diễn biến bất ngờ trong mùa tuyển sinh 2024 là sự "tụt hạng" của những ngành từng giữ vị trí “độc tôn”. Ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của Đại học Bách khoa Hà Nội, vốn dẫn đầu năm 2023 với 29,42 điểm, đã tụt xuống hạng 44 với mức điểm 28,53.

Đặc biệt, sau một năm vắng bóng, Trường Đại học Y Hà Nội trở lại danh sách với hai ngành trên 28 điểm. Nhưng điều gây sốc là ngành tâm lý học (C00) lại đạt 28,83 điểm, vượt qua cả ngành y khoa truyền thống, chỉ lấy 28,27 điểm.

Điều này cho thấy sự thay đổi lớn về xu hướng chọn ngành của thí sinh và sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ nằm ở những ngành "đỉnh" quen thuộc.

Top 10 trường đại học có nhiều ngành đạt điểm chuẩn từ 28 trở lên (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Nhìn chung, với mức điểm chuẩn cao như năm 2024, nhiều thí sinh giỏi, đạt trung bình 9 điểm/môn vẫn sẽ "rụng như sung", phải ngậm ngùi trượt nguyện vọng.

Danh sách 27 ngành/chuyên ngành của các trường đại học có điểm chuẩn từ 28 trở lên, năm 2023:

Bảng xếp hạng các ngành có điểm chuẩn cao năm 2023 (Tổng hợp: Huyên Nguyễn).

Nhận định chung về điểm chuẩn năm 2025, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng mức điểm phổ biến sẽ giảm nhẹ do điểm thi tốt nghiệp THPT giảm ở hầu hết các môn, đặc biệt là toán và tiếng Anh. Đồng thời, tỷ lệ thí sinh đạt điểm khá, giỏi (từ 7 trở lên) cũng sụt giảm đáng kể so với năm 2024.

Do mặt bằng điểm thi thấp hơn, điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của các trường có thể giảm từ 1 đến 2 điểm, thậm chí có thể sâu hơn ở một số ngành có tổ hợp xét tuyển các môn có phổ điểm thấp.

Mặc dù phổ điểm chung giảm, song, điểm chuẩn của các ngành "hot" ở các trường top đầu vẫn được dự báo sẽ giữ ở mức cao, đặc biệt là khối sư phạm.