Thủ khoa đặc công nước kể 24 giờ thả trôi trên biển, vừa bơi vừa ăn cháo

Bỏ ngang đại học về quê ôn thi lại

Vũ Xuân Cường, 23 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành Đặc công nước, Trường Sĩ quan Đặc công, với điểm học tập 8,02/10, hàm Trung úy. Chàng trai quê Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) còn bốn lần đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tháng 8 vừa qua, Cường đại diện cho toàn bộ học viên tốt nghiệp năm 2025, dõng dạc đọc 3 lời thề danh dự của sĩ quan dưới lá cờ Tổ quốc và thực hiện nghi lễ hôn Quân kỳ.

Ngày mai (14/11), em vinh dự là một trong 95 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của các trường đại học trên địa bàn Thủ đô được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Vũ Xuân Cường tốt nghiệp thủ khoa ngành Đặc công nước (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí Cường cho biết, bản thân vốn nuôi ước mơ trở thành sĩ quan quân đội từ bé.

Số phận không mỉm cười khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cậu chỉ đạt 25 điểm tổ hợp A00, thiếu 0,3 điểm để đỗ vào Trường Sĩ quan lục quân 1.

Em nhập học vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội với suy nghĩ “có lẽ qua lĩnh vực khác cũng là trải nghiệm không tồi”.

Vào nhập học, em chợt nhận ra đây là lựa chọn hoàn toàn không phù hợp với bản thân. Tiền học phí, thuê trọ và chi tiêu hàng ngày ở Hà Nội quá tốn kém, đè nặng lên gia đình khiến em suy nghĩ lại.

Cường cho hay, ý định thi lại đã manh nha ngay từ khi mới nhập học đại học. Mãi 4-5 tháng sau, em mới quyết tâm bỏ Trường Xây dựng về quê tự ôn thi lại.

Cường và các chiến sĩ trong một nội dung huấn luyện về lặn

“Bố mẹ em vốn làm nghề nông. Những ngày tháng nông nhàn, bố mẹ phải vào miền Nam kiếm sống từ khi em còn nhỏ. Thi thoảng lắm, bố mẹ mới về quê.

Vậy nên tư tưởng em chỉ quẩn quanh ở việc làm sao phải vào được quân đội, vừa thỏa ước mơ là quân nhân, vừa đỡ đần được cho gia đình. Đấy là lý do khiến em quyết tâm bỏ ngang đại học.

Thế nhưng khi về quê, em đối mặt với những lời dị nghị của hàng xóm láng giềng. Họ nghĩ em đua đòi nên bỏ học giữa chừng, không làm gì và chỉ ở nhà chơi.

Trước những lời bàn tán xì xào của hàng xóm, em vẫn tự ôn để thi lại. Ngoài học thêm một số “lò” trực tuyến và một số trung tâm ở quê, em dành phần lớn thời gian tự học”, Cường cho biết.

Ở kỳ thi lại sau đó, Cường là top 3 đầu vào Trường Sĩ quan Đặc công, chính thức đặt chân vào con đường mơ ước bấy lâu nay.

Vũ Xuân Cường và người thân (Ảnh: NVCC).

24 giờ thả trôi và khổ luyện trên biển

Thời gian học tổng cộng ở Trường Sĩ quan Đặc công của Cường kéo dài 4 năm.

Với nền tảng thể lực tốt, cộng với việc bố mất bất ngờ vì một tai nạn vào năm 2022, em mong muốn công tác gần nhà để chăm sóc mẹ nên quyết định chọn chuyên ngành Đặc công nước.

Cường cho hay, trước khi vào đại học, em chỉ biết bơi sải. Thế nhưng trong 6 tháng huấn luyện ban đầu, em trải qua hàng loạt nội dung huấn luyện khắc nghiệt.

Ở năm thứ 3, khi phải học 3 chuyên ngành: Đặc công bộ, Đặc công biệt động, Đặc công nước, mới thực sự là thời gian thử thách bởi chủ yếu là lặn, bơi thả, bơi ếch từ cơ bản đến nâng cao, bất kể trong thời tiết khắc nghiệt.

Ở một số nội dung huấn luyện, các chiến sĩ như Cường phải ở trần bơi trong thời tiết giá rét 12-13 độ C (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt, ở đợt diễn tập 10 ngày cuối khóa, thời điểm đó đang rét đậm 12-13 độ C, em và đồng đội phải đeo ba lô nặng 30-35kg, hành quân 120km. Ở các trận đánh diễn tập như đánh đảo, đánh cảng trên hồ vào ban đêm trong thời tiết mùa đông giá rét, Cường và học viên phải cởi trần, chỉ mặc quần cộc để bơi. Nhiều chiến sỹ tâm lý yếu đã nhụt chí nhưng nhờ sự động viên của thầy cô, mọi người lại kéo nhau vượt lên.

“Trước khi huấn luyện đặc biệt, bọn em thường uống nước gừng hoặc nhấp ngụm nước mắm và giữ lại ở lưng chừng cổ một lát để làm ấm cơ thể.

Thế nhưng do bơi quá lâu, nhiều lần thời tiết khắc nghiệt khiến không ít người khi lên bờ liêu xiêu, chân đi không vững, toàn thân như đông cứng”, Cường cho biết.

Đặc biệt ở nội dung thả trôi trên biển trong 24 giờ nhằm thử sức chịu đựng của cơ thể có lẽ là thách thức lớn nhất với các chiến sỹ như Cường.

“Chúng em chỉ có phao ống và thả trôi suốt 24 giờ liên tục trên biển. Chúng em cho cháo vào chai, buộc ở thắt lưng để ăn vào giờ giải lao.

Nói là giải lao nhưng thực tế mọi người chỉ được phép ngừng huấn luyện, mọi hoạt động giải lao, ăn uống đều diễn ra trên mặt nước”, Cường chia sẻ.

Trong khoảng thời gian huấn luyện 24 giờ trên đây, sẽ có 2-3 tàu xuồng đi theo để bảo đảm an toàn.

Các chiến sĩ đặc công trong trang phục huấn luyện (Ảnh: NVCC).

Mặc dù thể lực tốt nhưng theo Cường, việc 24 giờ thả trôi trên mặt nước khá mệt mỏi. Ở biển thời tiết khắc nghiệt, da bị cháy, vài ngày lên bờ sẽ bong tróc rất rát. Các sinh hoạt vệ sinh hàng ngày cũng bị hạn chế khi ở trên mặt biển.

Ở các môn học lý thuyết, Cường cũng đạt thành tích tốt. Em cho biết, mình không ghi chép nhiều, chỉ ghi lại ý chính, sau đó viết lại nên kiến thức được ghi nhớ sâu hơn.

Được biết trong 4 năm học tập và rèn luyện, Cường nhiều năm được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua, là gương mặt trẻ tiêu biểu của Binh chủng Đặc công.

Đặc biệt, Cường rất có năng khiếu thể thao như bóng đá, bóng chuyền. Em từng nhiều lần nhận bằng khen tại các hội thao toàn quân ở các bộ môn này.

Cường đặt mục tiêu năm nay tiếp tục đạt Chiến sĩ thi đua (Ảnh: NVCC).

Theo đánh giá của nhà trường, Cường là học viên toàn diện. Không chỉ chăm học, có thể lực tốt mà còn năng nổ trong các hoạt động phong trào, chấp hành tốt nội quy của trường.

Cường bơi rất giỏi và đặc biệt xuất sắc trong nội dung bơi dong kéo vũ khí trang bị. Các bài tập thường yêu cầu học viên kéo vật nặng 20-25kg trong khoảng 30-35km.

Năm 2025, Cường nằm trong nhóm 45% học viên tốt nghiệp với hàm Trung úy.

Cuối tháng 8 vừa qua, Cường nhận công tác tại Tiểu đoàn Đặc công, Bộ Tham mưu Quân khu 3 ở Hải Phòng, giữ vị trí Trung đội trưởng và làm nhiệm vụ quản lý chiến sĩ.