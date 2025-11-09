Giáo sư và PGS trẻ nhất ngành Y đạt chuẩn 2025 đều từng là thủ khoa đại học

Hai gương mặt trẻ nhất ngành Y đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025 là PGS.TS Hoàng Anh Tiến và TS Đinh Dương Tùng Anh. Điều đặc biệt, trước đây cả hai đều là thủ khoa đầu vào đại học.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến, sinh năm 1979, quê ở Huế. Năm 1997, ông đỗ thủ khoa đầu vào khối B tại Trường Đại học Y dược Huế.

Ông Hoàng Anh Tiến, người đạt chuẩn giáo sư ngành Y trẻ nhất năm 2025 (Ảnh: Nhà trường).

Năm 2003, ông tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa loại giỏi. Cũng tại Trường Đại học Y dược Huế, ông Hoàng Anh Tiến nhận bằng thạc sĩ Nội khoa vào năm 2007 và bằng tiến sĩ Nội - Tim mạch năm 2011.

Ông gắn bó với công việc giảng dạy tại Trường Đại học Y dược Huế; làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế. Hiện nay, ông giữ chức Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế.

TS Hoàng Anh Tiến được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Y học vào năm 2014, khi chỉ mới 35 tuổi, là phó giáo sư trẻ nhất ngành Y Việt Nam thời điểm đó.

Đến nay, PGS.TS Hoàng Anh Tiến đã công bố 180 bài báo khoa học, trong đó 45 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, xuất bản 18 cuốn sách thuộc nhà xuất bản uy tín ở vai trò chủ biên hoặc đồng chủ biên. Ông cũng có 15 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến tập trung vào 2 hướng nghiên cứu chính, bao gồm: Nghiên cứu can thiệp động mạch vành và các yếu tố nguy cơ liên quan nổi bật hiện nay như ngưng thở khi ngủ, tăng huyết áp và xơ vữa động mạch; nghiên cứu tạo nhịp tim qua da và các chỉ điểm sinh học NT-ProBNP, sST2, chỉ điểm điện học luân phiên sóng T, biến thiên nhịp tim trong tiên lượng rối loạn nhịp tim và suy tim.

TS Đinh Dương Tùng Anh, sinh năm 1988, quê ở Hải Phòng. Vào năm 2005, ông là thủ khoa đầu vào nổi tiếng tại Trường Đại học Y Hải Phòng với số điểm 29,5 (sinh 9,5; toán 10; hoá 10).

Ông nhận bằng Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y dược Hải Phòng năm 2011. Trước đó, vào năm 2008, ông Anh nhận bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Hải Phòng.

Ông Đinh Dương Tùng Anh là Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y đạt chuẩn năm nay (Ảnh: Nhà trường).

Ông Đinh Dương Tùng Anh nhận bằng thạc sĩ vào năm 2015 tại Đại học Paris 7, Cộng hòa Pháp. Đến năm 2019, ông nhận bằng tiến sĩ của Đại học Kanazawa, Nhật Bản.

Quá trình làm việc của TS Đinh Dương Tùng Anh gắn liền với ngôi trường mình đã trúng tuyển thủ khoa. Từ giảng viên tập sự, ông trở thành giảng viên chính, Phó trưởng bộ môn nhi, Phó trưởng phụ trách bộ môn nhi.

Đến nay, ông Tùng Anh đã công bố 58 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 2 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín.

TS Đinh Dương Tùng Anh tập trung vào 3 hướng nghiên cứu gồm: Lâm sàng nhi khoa; đặc tính kháng thuốc của vi khuẩn gây; não khoa phát triển.