Thủ khoa đầu vào lớp 10 Hà Nội “vượt cấp” ghi danh đội tuyển quốc gia

Càng áp lực, càng cố gắng

Trong số 247 thành viên tham dự đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm nay của Hà Nội, có 3 học sinh đang học lớp 10. Trong đó, hai em ở đội tuyển toán, một em ở đội tuyển tiếng Nhật.

Hai thành viên đội tuyển toán là Vũ Quang Dũng, lớp 10 toán 1, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Đăng Khánh, lớp 10G0, THCS - THPT Newton. Thành viên thứ 3 là Phạm Hồng Lương, lớp 10 Nhật, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Phạm Hồng Lương, một trong 3 nam sinh lớp 10 ghi danh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia 2025 của Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Theo một số chuyên gia, đề thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia bao quát chương trình THPT, nhất là lớp 11, 12 nhưng việc học sinh lớp 10 “vượt cấp”, được ghi danh vào đội tuyển là rất xuất sắc. Nếu các em không chủ động mở rộng kiến thức và có tố chất thì rất khó cạnh tranh với những anh, chị lớp 11 và 12.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phạm Hồng Lương, thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nhật năm nay cho hay, đội của em có 8 người, xét theo điểm số, em xếp thứ 4/8 toàn đội.

Cùng với đó, Lương sở hữu bảng thành tích đáng nể: Giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Nhật cấp thành phố năm học 2023-2024 và năm 2024 - 2025; giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Nhật quận Đống Đa năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025.

Ngoài danh hiệu thủ khoa đầu vào lớp 10 Nhật đầu tiên của Trường THPT Hà Nội - Amsterdam năm nay, Lương cũng có chứng chỉ N1 JLPT- chứng chỉ cao nhất của tiếng Nhật.

Chia sẻ về cảm xúc khi được ghi danh trong đội tuyển quốc gia, Lương cho hay, vốn dĩ mỗi lần đứng trước kỳ thi, em đều khá áp lực.

Được tham dự đội tuyển quốc gia, em áp lực hơn bởi nhiều anh chị lớp 11,12 rất giỏi, nhiều kinh nghiệm thi cử.

"Giống câu nhiều người từng nói “áp lực tạo nên kim cương”, có lẽ mỗi lần như vậy, em càng có động lực để học tập và cố gắng”, Lương chia sẻ.

Hồng Lương và mẹ (Ảnh: NVCC).

3 tuổi sang Nhật, 15 tuổi đặt mục tiêu đoạt giải quốc gia

Sinh ra ở Việt Nam, năm 3 tuổi, Lương theo gia đình qua Nhật sinh sống 8 năm. Trở về Việt Nam, trong thời gian cả nước chống chọi với dịch Covid-19, cậu học trò lên mạng tìm tài liệu và tự học, thi đạt chứng chỉ N1 JLPT.

Nam sinh cho hay, ngoài học thầy cô ở trường và tham gia luyện thi trong đội tuyển, em không hề học thêm bên ngoài.

Em không có bí quyết học đặc biệt, chỉ tìm đề cũ của các năm trước, xem những video tiếng Nhật trên mạng để phát triển năng lực nghe. Mỗi ngày em đặt mục tiêu phải làm được 3 đề đọc hiểu và hai bài nghe.

Tuy nhiên để tham dự kỳ thi quốc gia lần này, cậu học trò nhỏ đặt mục tiêu học tập cao hơn, mỗi ngày làm nhiều đề hơn và học khoảng 50 chữ Hán mỗi ngày, thay vì chỉ học khoảng 20 từ như trước.

Ngoài giờ học ở trường, nam sinh chủ yếu tự học tiếng Nhật (Ảnh: NVCC).

Cũng theo Hồng Lương, hàng ngày em không học quá khuya, khoảng 11h sẽ đi ngủ. Ngoài ra, em đam mê thể thao, thích chơi đá bóng và dành thời gian tập thể dục.

“Tương lai em mong muốn giành được học bổng toàn phần để đi du học tại Nhật”, Hồng Lương cho biết.

Nhận xét về cậu học trò nhỏ, cô Đặng Như Hoa, giáo viên tiếng Nhật của Hồng Lương cho hay, em là học sinh có năng khiếu nổi bật về ngôn ngữ này, luôn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, phát âm chuẩn và khả năng diễn đạt tự nhiên.

Không chỉ vậy, Lương còn là thủ khoa đầu vào của lớp Nhật đầu tiên tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Đây là thành tích đáng tự hào, thể hiện nỗ lực không ngừng và niềm đam mê chân thành với ngôn ngữ cũng như văn hoá Nhật Bản.

“Lương cũng là niềm tự hào của lớp 10 Nhật khi là một trong 3 học sinh khối 10 đạt giải cấp thành phố năm nay, đồng thời được vinh dự vào đội tuyển của thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Là giáo viên của em, tôi thật sự ấn tượng với tinh thần học tập nghiêm túc, sự khiêm tốn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, những phẩm chất làm nên một học sinh toàn diện và đáng quý”, cô Như Hoa cho biết.