Thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh với gần 80 danh hiệu khen thưởng

Gần 80 danh hiệu khen thưởng trong 5 năm

Tháng 4 vừa qua, Thiếu úy Tạ Quang Công (Học viện An ninh nhân dân) tốt nghiệp. Em đồng thời được giữ lại công tác tại khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân – một trong 14 chiến sĩ hiếm hoi được Học viện lựa chọn sau nhiều năm.

Tạ Quang Công quê Kim Thành, Hải Phòng (Hải Dương cũ), cựu học viên khoá D52, ngành Trinh sát an ninh, chuyên ngành Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ, Học viện An ninh nhân dân.

Với điểm tổng kết toàn khóa 8,94/10, Công là một trong 95 thủ khoa tốt nghiệp của Thủ đô được tuyên dương năm nay.

Thiếu úy Tạ Quang Công tại Học viện An ninh nhân dân (Ảnh: NVCC).

Tạ Quang Công được công nhận “Học viên giỏi toàn khóa”, Học viên xuất sắc” 3 năm, 2 năm học viên giỏi, sinh viên 5 tốt cấp Trung ương 2 năm liên tiếp, nhận Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng 18 giải thưởng lớn nhỏ các cấp.

Trong số gần 80 danh hiệu khen thưởng được nhận suốt gần 5 năm học, Công có 7 bằng khen của Bộ trưởng, 45 giấy khen của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân và nhiều giấy khen của các đơn vị khác.

Khi được hỏi vì sao chọn ở lại giảng dạy thay vì ra đơn vị bên ngoài làm việc, Công chia sẻ, em muốn đi theo nghề truyền thống của gia đình.

Hơn cả công việc, điều Công tìm kiếm là cơ hội học tập, nghiên cứu sâu hơn và Học viện chính là nơi tốt nhất để em nuôi dưỡng ước mơ. Vậy nên ngay từ những năm đầu nhập học, nam sinh đã lên lộ trình phấn đấu rõ ràng cho mục tiêu này.

Một phần bằng khen, giấy khen và các giải thưởng Công nhận được trong gần 5 năm học (Ảnh: NVCC).

Ngoài tập trung huấn luyện và học ở trường, năm thứ 2, Công bắt tay vào nghiên cứu khoa học. Năm 2023, Công bảo vệ thành công đạt giải nhất đề tài cấp Học viện.

Đề tài Công thực hiện liên quan đến bạo lực học đường bởi theo em, đây là vấn đề thời sự, phù hợp với chuyên ngành. Thành công tiếp nối, Công tiếp tục nhận được nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích học tập và công tác tình nguyện trong suốt gần 5 năm học.

Với Công, nghề dạy học vốn đã cao quý nhưng khi đứng lớp trong môi trường an ninh, người giảng viên còn mang trên vai trách nhiệm đặc biệt hơn.

Ngoài việc chấp hành nghiêm điều lệnh – từ quân phục đến tác phong – Công luôn tự nhắc mình phải sống và dạy theo “tam giáo”: Tâm giáo, ngôn giáo và thân giáo.

Em cho rằng, người thầy trong lực lượng an ninh không chỉ cần kiến thức và nhân cách mà còn cẩn trọng trong từng lời nói, hành động để gìn giữ kỷ luật và bảo mật của ngành.

Tạ Quang Công và đồng đội tại học viện

Sút 13 kg sau 6 tháng huấn luyện

Đối với Công, những năm đầu vào Học viện An ninh, đi huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động “ám ảnh” không nhỏ với em. Từ cậu bé cao 1,81m, nặng 81kg, chỉ sau 6 tháng huấn luyện, Công sút 13kg, chỉ còn 68kg.

Chàng trai cho hay, lúc đầu vào trường, em và các bạn đều rất háo hức nhưng việc huấn luyện khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

Mỗi ngày của Công bắt đầu từ 5h. Sau khi gấp chăn màn vuông vắn chuẩn điều lệnh công an nhân dân (CAND), các học viên phải tập thể dục chạy 3km, thực hiện các bài võ, thể lực như chống đẩy, gập bụng, sau đó dọn dẹp phòng ở gọn gàng sạch sẽ.

Trong giờ điểm danh học viên, cán bộ quản lý kiểm tra phòng ở của học viên – từ nếp gấp chăn màn đến độ sạch sẽ của phòng ở – mọi chi tiết đều phải chuẩn chỉnh, đúng quy định của ngành.

Thiếu úy Tạ Quang Công (trái) trong giờ tập luyện (Ảnh: NVCC).

“Những ngày đầu, chúng em học võ, bật nhảy, chống đẩy.... có những bài tập chúng em phải tự ngã đến hàng chục lần mới đúng.

Về học điều lệnh, đây được xem là xương sống của các chiến sĩ công an. Khi thầy hô: “nghiêm”, tất thảy đều chấp hành tuyệt đối.

Chúng em hồi đó có một câu kinh điển thường đưa ra để trêu nhau: “Kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn”. Nhiều bạn có thể trạng kém sẽ bị ngất ở phần học này là chuyện thường xuyên”, Công cho hay.

Đối với các môn huấn luyện như bơi và bắn súng, học viên phải rèn luyện trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có những ngày nhiệt độ xuống rất thấp, học viên vẫn xuống nước tập bơi, thậm chí thực hành bơi không tiếng động nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của công tác trinh sát.

Công và giây phút đời thường (Ảnh: NVCC).

Chàng trai cho hay, dù vốn có thể lực tốt vì có chơi thể thao và tập gym nhưng em vẫn bị thử thách bởi cường độ huấn luyện khắc nghiệt vượt ngoài sức tưởng tượng. Có những buổi tập, cả nam lẫn nữ đều kiệt sức.

Sau 5 tháng “đổ máu” trên thao trường, sút 13kg, Công cùng các học viên mới trở lại trường học tập.

Thiếu úy Tạ Quang Công cho hay, mỗi khó khăn hôm nay đều tôi luyện nên những chiến sĩ quả cảm ngày mai, vậy nên có những lúc yếu lòng nhưng em và nhiều học viên đều nỗ lực hơn.

Công đang phấn đấu để sớm trở thành giảng viên mẫu mực (Ảnh: NVCC).

Hiện Công là giảng viên tập sự của Học viện An ninh nhân dân. Sắp tới, em sẽ tập sự và thực tế ở bên ngoài đơn vị thực tiễn.

Chia sẻ về ước mơ sắp tới, chàng trai cho hay, em đang phấn đấu để sớm trở thành giảng viên mẫu mực như các anh chị đồng nghiệp trong đơn vị, đồng thời nghiên cứu và học tập cao hơn sau đại học.