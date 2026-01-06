Các trường đại học xét tuyển SAT, IELTS năm 2026

Việc duy trì phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, IB tập trung chủ yếu ở nhóm trường kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Đây cũng là những lĩnh vực đào tạo yêu cầu cao về năng lực tư duy và khả năng học tập trong môi trường học thuật chuẩn hóa.

Đại học Bách khoa Hà Nội là trường sử dụng chứng chỉ quốc tế đa dạng nhất khi xét tuyển, bao gồm SAT, ACT, A-Level, AP và IB.

Các trường đại học top đầu khác ở khu vực phía Bắc phần lớn chỉ xét SAT và ACT như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Ở khối đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học Việt Nhật cùng xét tuyển SAT. Riêng Trường Đại học Kinh tế mở rộng thêm ACT và A-Level bên cạnh SAT.

Học sinh Trường THPT Lê Lợi, Hà Nội (Ảnh: Hoàng Hồng).

Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cũng công bố sử dụng phương thức xét tuyển học bạ kết hợp chứng chỉ quốc tế, tuy nhiên chưa nêu rõ các chứng chỉ nào được chấp nhận.

Tại phía Nam, Đại học Bách khoa TPHCM sử dụng ACT, IB, A-Level và SAT theo hình thức xét kết hợp. Trong khi đó, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) chấp nhận SAT, ACT, A-Level và IB như một phương thức độc lập.

Đối với chứng chỉ IELTS, như thông lệ các năm trước, các trường đại học nói trên đều chấp nhận như một đầu điểm quy đổi thay thế điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, hoặc cộng điểm ưu tiên vào các phương thức xét tuyển kết hợp.

Đối với các trường mở hàng loạt ngành mới như Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, việc mở rộng xét tuyển chứng chỉ quốc tế có khả năng xảy ra khi các ngành mới đều đòi hỏi cần đánh giá năng lực ngoại ngữ và tư duy khoa học của thí sinh.

Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến mở thêm 7 ngành đào tạo trình độ đại học, trong đó có Quốc tế học, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Đại học Ngoại thương mở mới 10 ngành đào tạo xoay quanh bốn nhóm lĩnh vực trọng tâm gồm nhóm kinh tế số, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Với sự mở rộng đào tạo này, năm nay có thể là năm đầu tiên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển SAT và IELTS. Trong khi đó, Đại học Ngoại thương có thể đa dạng hoá chứng chỉ quốc tế.