Nữ sinh chuyên ngữ, từ 7 điểm tiếng Anh đến SAT top 1% toàn cầu

Òa khóc khi biết kết quả

Thứ 6 tuần trước, Kiều Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) biết kết quả thi SAT của mình đạt 1.600/1.600.

Lúc ấy vì quá bất ngờ, Kiều Anh òa khóc. Cô học trò liền gọi điện thoại báo tin cho bố mẹ, một số thầy cô và nhóm bạn trên lớp.

Được biết, đây là kết quả sau 3 lần thi liên tiếp của Kiều Anh, mỗi lần cách nhau khoảng 20 ngày. Lần thi thứ nhất, em đạt số điểm 1.430/1.600.

"Lúc vào phòng thi em rất run. Em tự nhủ, lần thi này chủ yếu mang tính trải nghiệm để cố gắng phát huy thêm và để quen đề. Khi đó do chưa quen định dạng đề, chưa chắc tay trong cách làm nên em khá luống cuống nên chưa phát huy được khả năng", nữ sinh nhớ lại.

Nguyễn Kiều Anh đạt điểm SAT tối đa 1.600/1.600 (Ảnh: NVCC).

Ở lần thi thứ hai, em được 1.480/1.600. Lần này, cô học trò không đạt kết quả như mong muốn vì trước đó em khá chủ quan, giảm thời gian học môn toán.

Rút kinh nghiệm, ở lần thi thứ 3, nữ sinh quyết tâm học đều, biết điểm yếu và điểm mạnh để từ đó khắc phục.

Với sự bình tĩnh, tự tin, làm bài chắc chắn giúp em đạt kết quả SAT tối đa 1.600/1.600, thuộc top 1% thế giới. “Lúc thi về, em chỉ nghĩ có lẽ mình sẽ đạt điểm cao hơn hai lần kia, không dám nghĩ đạt tuyệt đối. Kết quả khiến em không kìm được cảm xúc và đã bật khóc”, Kiều Anh nhớ lại.

Theo nữ sinh, sở dĩ em chọn thi SAT bởi sự giới thiệu và tìm hiểu của bố mẹ, thầy cô. Đặc biệt, em nhận thấy SAT là yếu tố quan trọng đạt được ước mơ du học ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển ở châu Âu hoặc Úc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Kiều Anh cho biết, năm lớp 7 em đã sốc khi nhận điểm 7 ở môn tiếng Anh thi cuối kỳ, mức điểm thấp nhất từ trước đến nay vì các môn khác đều luôn đạt trên 9.

Từ sau lần đó, cô học trò nhỏ lao vào học tiếng Anh. Lớp 8, Kiều Anh vươn lên là học sinh giỏi môn tiếng Anh của lớp. Từ định hướng của cô giáo, em thi vào đội tuyển tiếng Anh và đỗ cả đội tuyển tiếng Anh và toán. Cuối lớp 8, Kiều Anh ôn thi vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Kết quả học tập của Kiều Anh năm ngoái được đánh giá cao với điểm trung bình chung 9.4/10, riêng môn tiếng Anh em đạt trung bình chung 9.6.

Kết quả SAT 1.600 giúp em có thể đạt mơ ước du học sắp tới (Ảnh: NVCC).

Làm nhiều đề chưa hẳn đã “lên tay”

Nữ sinh chỉ mới ôn thi SAT vào khoảng cuối tháng 4 vừa qua. So với thi IELTS, nữ sinh nhận thấy ôn luyện SAT khó hơn nhiều. Dù vậy, nữ sinh đặt mục tiêu phải đạt kết quả 1.530 bởi đây là ngưỡng tối thiểu để đạt ước mơ du học.

Bí quyết học SAT của Kiều Anh là làm đề chậm và chắc chắn (Ảnh: NVCC).

“Lần đầu đọc đề thi, nhiều đoạn em không hiểu gì. Để cải thiện, mỗi đề sai, em tra từ quan trọng, mấu chốt để hiểu nội dung chính và học kỹ”, Kiều Anh cho biết.

Cũng theo nữ sinh, ban đầu em nghĩ, chỉ cần “cày” thật nhiều đề sẽ tiến bộ. Em miệt mài làm đề liên tục, mỗi khi sai chỉ xem lại đáp án rồi chuyển sang đề mới.

Tuy nhiên dù làm nhiều, kết quả vẫn không cải thiện. Nhận ra cách học đó không hiệu quả, em bắt đầu thay đổi: Học chậm lại, làm đến đâu chắc đến đó. Với mỗi bài, em rà soát kỹ lỗi sai, tìm nguyên nhân, ghi lại vào sổ rồi viết cách khắc phục cụ thể.

Trước khi làm đề mới, em luôn đọc lại những lỗi sai cũ để tránh lặp lại. Nhờ phương pháp này, điểm số của em đã cải thiện rõ rệt trong thời gian ngắn.

Kiều Anh cho rằng, sai lầm của một số thí sinh khi ôn và thi SAT là chạy theo số lượng đề bởi cho rằng càng làm nhiều đề sẽ càng chắc tay. Nhưng bí quyết của em là làm đề chậm và chắc chắn, học từ lỗi sai để sau này không mắc phải nữa.

Ước mơ của Kiều Anh là đi du học (Ảnh: NVCC).

Cô Lê Thị Thanh Hà, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cho biết, cô rất hạnh phúc bởi trong vòng 3 năm, cô 2 lần nhận được kết quả SAT của học sinh đạt 1.600/1.600. Một cựu học sinh của cô cũng đạt điểm số này từ 3 năm trước, đó là điều khiến cô hãnh diện nhất.

Về Kiều Anh, theo cô Hà, đây là nữ sinh ham học, chịu khó, có khát vọng, ước mơ sẽ được đi du học. Chính vì thế, ngay từ đầu, em có sự đầu tư chỉn chu cho việc học tiếng Anh.

Không chỉ tiếng Anh, ở nhiều môn khác, Kiều Anh học rất tốt, có ý thức và bài kiểm tra luôn đạt điểm số xuất sắc

“Với điểm số này, tương lai phía trước đang mở ra nhiều cơ hội hơn cho Kiều Anh. Em có quyền ước mơ cao hơn và cô hy vọng em được vào trường đại học mình mong ước”, cô Hà chia sẻ.