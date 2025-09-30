Nữ sinh Tây Ninh chinh phục SAT 1.600 chủ yếu nhờ tự học

Lê Bảo Trân, học sinh lớp 12 chuyên Anh 2, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh), vừa đạt điểm tuyệt đối tại kỳ thi SAT hồi tháng 8.

Cơ duyên với tiếng Anh và mục tiêu SAT

Bảo Trân cho biết, niềm yêu thích với tiếng Anh bắt đầu từ năm lớp 3, khi trường tiểu học của em bắt đầu đưa môn học này vào giảng dạy.

Ban đầu, động lực học của em xuất phát từ sở thích đi du lịch, mong muốn tìm hiểu nhiều ngôn ngữ để giao tiếp. Tiếng Anh là ngoại ngữ đầu tiên em tiếp xúc, và từ đó, nó đã trở thành một phần thân thuộc của quá trình học tập.

Lê Bảo Trân, học sinh lớp 12 chuyên Anh 2, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) đạt điểm tuyệt đối SAT 1.600/1.600 (Ảnh: NVCC).

Khi lên lớp 10, Bảo Trân bắt đầu tìm hiểu về kỳ thi SAT (Scholastic Assessment Test), một bài thi chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi để xét tuyển đại học tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Nhận thấy kiến thức tiếng Anh của mình vẫn còn "chông chênh", Trân quyết định dành thời gian để củng cố nền tảng trước.

Đến cuối năm lớp 10, Trân thực sự bắt tay vào ôn luyện SAT. Em có tham gia một khóa học ngắn hạn tại một trung tâm để nắm được sơ lược về cấu trúc bài thi và những kiến thức cần thiết. Sau khi cảm thấy đã vững vàng, Trân đã tự học hoàn toàn để tiếp tục nâng cao trình độ.

Chinh phục điểm tuyệt đối

Trân thực hiện lần thi SAT đầu tiên vào năm lớp 11 và đạt được 1.540 điểm. Đây là một điểm số rất tốt, nhưng với tinh thần cầu toàn và mong muốn chinh phục thử thách cao hơn, Trân quyết định thi tiếp.

"Em tìm được nguồn tài liệu và biết được mình cần phải học những gì, vì vậy, em quyết định tự học. Quá trình tự học kéo dài khoảng gần một năm, từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025", Trân chia sẻ.

Sau 3 lần thi chưa đạt mục tiêu, chủ yếu do điểm thành phần không đồng đều (một lần toán 800, lần khác toán 790), Trân vẫn kiên trì. Và đến lần thi thứ 4, cô đã đạt được số điểm tuyệt đối 1.600/1.600.

Trân đánh giá việc đạt được điểm tuyệt đối trong SAT là "khó ở một mức nhất định". Khó khăn lớn nhất mà em gặp phải là khả năng tập trung suốt hơn 2 tiếng đồng hồ để phân tích đề và làm bài thi.

Để đạt được điểm số cao, Trân cho rằng điều quan trọng là không học tiếng Anh chỉ để lấy điểm mà là để phục vụ cho cuộc sống, giao tiếp hàng ngày.

Trân thường tranh thủ thời gian học tập tại lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha để lắng nghe giáo viên truyền đạt kiến thức và mở rộng vốn từ.

Bảo Trân và cô giáo chủ nhiệm (Ảnh: NVCC).

Môi trường chuyên ngữ giúp Trân củng cố nền tảng ngữ pháp, từ vựng học thuật. Việc tiếp xúc tiếng Anh hàng ngày một cách tự nhiên giúp từ vựng của nữ sinh phong phú hơn.

"Em tốn nhiều thời gian cho phần học từ vựng và xem tiếng Anh như ngôn ngữ giao tiếp. Ngoài việc tập trung học trên lớp, em dùng tiếng Anh để trò chuyện với bạn bè trên game hoặc khi đi du lịch", Trân nói.

Một yếu tố đặc biệt giúp Trân tiến bộ nhanh chóng là việc tham gia trợ giảng và giải thích kiến thức SAT cho người khác.

"Có những lúc em không cần học nhiều mà chỉ cần giảng giải, giúp người khác giải quyết vấn đề trong SAT, em cũng hiểu được nhiều hơn. Giai đoạn đầu mới khó khăn thôi, khi đã hiểu được rồi thì mọi thứ sẽ dễ hơn", nữ sinh Tây Ninh tiết lộ.

Hiện tại, Bảo Trân cũng tham gia một dự án cùng với thầy Nghiêm Đức An và một số bạn khác cũng đạt điểm 1.600 SAT. Dự án này nhằm tổng hợp kinh nghiệm cá nhân và lối tư duy cần thiết cho kỳ thi SAT để chia sẻ với các bạn học sinh có nhu cầu.

Ước mơ và dự định tương lai

Dù đã đạt điểm SAT tuyệt đối, Bảo Trân vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức. Em dự định sắp tới sẽ nộp hồ sơ du học, nhưng cũng đang cân nhắc hướng học tập trong nước tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.

Ngành học mà Trân hướng tới vẫn liên quan đến ngôn ngữ nhưng có thể mở rộng sang các ngoại ngữ khác, kết hợp với tìm hiểu văn hóa và đối ngoại.

Trân bật mí một ước mơ lớn từ nhỏ: "Hồi nhỏ, ước mơ của em là làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tuy đó chỉ là mơ ước nhưng em vẫn nỗ lực để đạt kết quả học tập thật tốt".

Với thành tích xuất sắc và kinh nghiệm tự học quý giá, Bảo Trân đang tích cực tham gia vào một dự án tài liệu SAT để đạt điểm tuyệt đối 1.600/1.600 SAT của thế hệ gen Z.

Thầy Nghiêm Đức An, phụ trách dự án, đánh giá cao Bảo Trân, đặc biệt nhấn mạnh về năng lực nổi trội của em: "Lê Bảo Trân thể hiện tư duy xuất sắc và khả năng giải quyết tốt mảng mô hình thí nghiệm khoa học phức tạp".

Thay vì đi theo từng dạng bài riêng lẻ, Trân cùng đội ngũ tác giả tập trung vào những hướng lập luận và các mô hình mà đề thi yêu cầu. Cách tiếp cận này giúp các bạn học sinh nhìn sâu vào cách xây dựng câu hỏi và tiết kiệm thời gian học tập trong giai đoạn nước rút.

Dù chỉ là học sinh lớp 12, thầy An đánh giá Bảo Trân làm việc chuyên nghiệp, mạch lạc, dễ hiểu và luôn chủ động trong việc tìm tòi nội dung mới, hỗ trợ các thành viên khác.

Bên cạnh thành tích SAT, cô Ngô Thị Minh Khánh, giáo viên chủ nhiệm, người đã theo sát Bảo Trân suốt 3 năm học dành những lời khen ngợi đặc biệt cho cô học trò của mình.

Cô Khánh cho biết không chỉ có thành tích học tập tốt, Bảo Trân còn là một Bí thư chi đoàn rất năng nổ và nhiệt tình.

"Tôi rất vui mừng, ban đầu không dám tin một cô gái nhỏ bé như thế có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Học kỳ hai vừa rồi, Trân đã được nhà trường khen thưởng vì thành tích công tác Đoàn", cô Khánh chia sẻ.

Về mặt học tập, cô Khánh nhận xét Bảo Trân học rất nghiêm túc, có phương pháp và đặc biệt là có tinh thần tự học rất cao.

Không chỉ SAT, Bảo Trân còn cho thấy quyết tâm cao với kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS. Lần thi đầu tiên vào kỳ 2, lớp 11, em đã đạt được 8.0 IELTS. Chưa hài lòng, Trân tiếp tục thi lại vào tháng 6 vừa qua và nâng điểm lên 8.5 IELTS.

"Thành tích học tập, rèn luyện cùng với kết quả SAT tuyệt đối 1.600, IELTS 8.5 đã khiến cô và nhà trường rất tự hào về Bảo Trân", cô Ngô Thị Minh Khánh bày tỏ.