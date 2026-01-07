Thực hư thông tin giáo viên ở TPHCM được thưởng Tết 100 triệu đồng

Cô T.P., giáo viên tiểu học tại xã Tân An Hội, TPHCM cho biết thông tin giáo viên TPHCM có thể nhận khoảng 100 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán 2026 là có cơ sở. Tuy nhiên gọi đây là “thưởng Tết” thì chưa chính xác.

Khoản tiền lớn nhất mà cô T.P. nhận được là thu nhập tăng thêm quý IV theo Nghị quyết 27/2025 của HĐND TPHCM, với số tiền gần 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, như những năm trước, cô còn được nhận khoản thu nhập tăng thêm từ nguồn kết dư của nhà trường, dao động khoảng 10-20 triệu đồng.

Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên giáo viên chính thức được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ. Hiện cô chưa nhận khoản này nên chưa xác định chính xác số tiền, chỉ ước tính trong mức 10-15 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có thêm quà Tết của UBND TPHCM, với mức chi như năm 2025 là 1,8 triệu đồng/người.

Cô trò Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM (Ảnh: Anh Ba).

“Cộng tất cả các khoản lại, ước chừng dịp Tết năm nay tôi nhận khoảng 100 triệu đồng. Một số người có thâm niên cao hơn có thể nhận mức cao hơn. Do các khoản này được chi trả vào cuối năm nên thường được gọi chung là thưởng Tết, nhưng thực chất là thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau trong năm”, cô T.P lý giải.

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM cho biết, giáo viên của trường sẽ được nhận ba khoản thu nhập bổ sung vào dịp Tết, gồm: tiền thưởng theo Nghị định 73, thu nhập tăng thêm theo quý theo Nghị quyết 27 của HĐND TPHCM, và khoản chi thi đua theo học kỳ, tùy theo quy chế khen thưởng của nhà trường.

Khoản chi thi đua theo học kỳ thường không lớn, mang tính động viên tinh thần. Riêng tiền thưởng theo Nghị định 73 được chi từ 10% tổng quỹ lương, theo đó mỗi giáo viên trong trường sẽ nhận khoảng 9-11 triệu đồng.

Khoản thu nhập lớn nhất vẫn là thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27 của TPHCM. Ước tính, giáo viên tại trường có thể nhận mức thấp nhất trên 20 triệu đồng và cao nhất trên 60 triệu đồng, tùy theo thâm niên công tác.

Vị hiệu trưởng cho hay: "Số tiền cuối năm giáo viên nhận được đến từ nhiều khoản, đặc biệt TPHCM có khoản thu nhập tăng thêm đặc thù. Những năm qua, giáo viên ở TPHCM đón Tết “ấm” hơn, đời sống được cải thiện, thu nhập cao hơn để yên tâm gắn bó với công việc".

Không tiệc mặn, không chi thừa, dành tiền chăm lo cho giáo viên

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, TPHCM cho biết vào dịp cuối năm, giáo viên của trường dự kiến được chi trả một số khoản thu nhập bổ sung.

Cụ thể, tiền kết dư cuối năm ước khoảng 10 triệu đồng/người; thu nhập tăng thêm quý IV bình quân khoảng 40 triệu đồng/giáo viên, trong đó những giáo viên có thâm niên có thể đạt mức trên 60 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi giáo viên còn được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73, dao động từ 10 đến 13 triệu đồng, tùy từng trường hợp.

Theo ông Cường, nếu tính tổng các khoản, trung bình mỗi giáo viên có thể nhận khoảng 50 triệu đồng. Với những giáo viên có thâm niên, tổng thu nhập cuối năm có thể vượt 80 triệu đồng.

Với nhiều khoản, giáo viên ở TPHCM có thể nhận số tiền lên đến cả trăm triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Ông Đinh Phú Cường cho biết, để tạo nguồn thu nhập cuối năm cho giáo viên, trong suốt năm học, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường thống nhất chủ trương thực hành tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết.

Nhà trường chú trọng tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước. Vào các dịp lễ trong năm, giáo viên cũng thống nhất không tổ chức tiệc mặn, chỉ gặp mặt đơn giản với bánh kẹo, trái cây, nhằm dành nguồn lực chăm lo cho giáo viên vào dịp Tết.

Theo Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND của TPHCM, mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng hợp đồng; các đối tượng còn lại được chi tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Với mức chi này, giáo viên tại TPHCM có thể nhận khoản thu nhập tăng thêm cao nhất lên đến hơn 70 triệu đồng/quý.

Trước đây, phần lớn các trường công lập không có nguồn ngân sách để chi thưởng Tết cho giáo viên. Tuy nhiên, từ năm 2025, giáo viên có thêm khoản thưởng theo Nghị định 73, quy định về thưởng đột xuất và thưởng định kỳ hằng năm đối với công chức, viên chức.

Theo quy định, quỹ tiền thưởng được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp), tính theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị.