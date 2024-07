Những người thầy đến từ nước Mỹ dành hết thanh xuân kiến tạo FSEL

Hơn 15 năm ở Việt Nam, Zach Pinson là "thầy của những người thầy" khi đã tham gia đào tạo chứng chỉ CELTA cho cả nghìn giáo viên tiếng Anh trên cả nước.

Và tại Atlantic, thầy giáo Zach Pinson cùng với các cộng sự đã xây dựng nên bộ giáo trình tiếng Anh giúp hàng nghìn học sinh Việt Nam chinh phục ước mơ công dân toàn cầu.

Giờ đây, khi thấu hiểu ở khắp mọi vùng đất nước, hàng triệu học sinh Việt đang khát khao được học tiếng Anh chất lượng cao, khi Atlantic mong ước tạo ra sự bình đẳng trong việc học ngoại ngữ cho mọi công dân Việt, thầy giáo Zach Pinson cùng với các cộng sự của mình tiếp tục kiến tạo nên FSEL, ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến với giáo trình học tiếng Anh trên nền tảng online.

Một cộng sự đặc biệt của Zach Pinson là thầy Brandon Sinkovic cũng đến từ nước Mỹ, người được coi là kiến trúc sư học thuật của FSEL, viết nên bộ giáo trình học tiếng Anh khiến nhiều người phải nể phục. Cuộc trò chuyện với hai thầy giáo đến từ nước Mỹ đem đến nhiều điều bất ngờ về việc học tiếng Anh từ những giáo viên bản xứ.

Sống và làm việc ở Việt Nam một thời gian dài, hai anh đánh giá như thế nào về việc học tiếng Anh của học sinh Việt Nam?

- Zach Pinson: Người Việt Nam rất coi trọng giáo dục, đầu tư thời gian và công sức cho con em học tiếng Anh. Nhưng đa phần học tiếng Anh tại các trường công, học sinh ít có cơ hội thực hành giao tiếp hay viết mà chủ yếu tập trung vào việc học ngữ pháp và từ vựng.

Sau 15 năm sống tại Việt Nam, tôi cảm nhận được những thay đổi rõ rệt trong việc học tiếng Anh: học sinh có cơ hội tiếp cận với nhiều trung tâm ngoại ngữ, chất lượng giáo viên được cải thiện trên nhiều phương diện, phương pháp giáo dục cũng cập nhật hơn để tiệm cận thế giới.

Song, vẫn có những rào cản trong việc học tiếng Anh của học sinh như các bài kiểm tra vẫn tập trung nhiều vào việc kiểm tra trình độ tiếng Anh như một môn học để đạt điểm cao chứ không phải một ngôn ngữ, một công cụ để giao tiếp. Ngoài ra, khoảng cách giáo dục giữa thành thị và nông thôn vẫn khá cách biệt khi nhiều học sinh nông thôn chưa có điều kiện để tiếp cận việc học tiếng Anh một cách chuyên nghiệp.

Điều gì đã thôi thúc Atlantic xây dựng và phát triển ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến FSEL?

- Zach Pinson: Sự ra đời của FSEL là bước đi mạnh mẽ củng cố cho sứ mệnh giúp nhiều học sinh Việt Nam nhất có thể tiếp cận với việc học tiếng Anh chất lượng cao của Atlantic. Bởi tôi cũng như Atlantic tin rằng mọi học sinh đều xứng đáng có được cơ hội như nhau trong việc tiếp cận chương trình đào tạo tiếng Anh thật sự chất lượng. Điều chúng tôi mong muốn là mang lại cho mọi học sinh một nền tảng học tiếng Anh trực tuyến với chất lượng tương tự như tại trung tâm trong khi chi phí chỉ bằng một phần nhỏ.

Với 2 trung tâm tiếng Anh, Atlantic đáp ứng được khoảng 1.000 học sinh tại Hà Nội, chương trình liên kết đào tạo tại trường giúp chúng tôi mở rộng con số lên khoảng 10.000 học sinh theo học tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Sắp tới đây, bằng sự ra đời của FSEL, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra sự thay đổi trong việc học tiếng Anh của hàng trăm nghìn học sinh trên cả nước.

Brandon Sinkovic: Slogan "An English center in your pocket", với ý nghĩa "Mang cả hệ thống trung tâm Anh ngữ lên nền tảng trực tuyến", thể hiện mục tiêu và quyết tâm của chúng tôi trong việc đóng gói chương trình đào tạo tại trung tâm Anh ngữ thành một tiện ích để tất cả những ai muốn học đều có thể tiếp cận và sử dụng một cách dễ dàng thông qua internet.

FSEL giúp học viên làm chủ việc học, chủ động trong chính lộ trình học tiếng Anh của bản thân nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả học tập thông qua chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tích hợp các trải nghiệm tương tác đa dạng và thú vị.

Với FSEL, người học có những lựa chọn nào và việc học sẽ kéo dài trong bao lâu để đạt tới một trình độ nhất định?

- Brandon Sinkovic: Chúng tôi hiện có 2 chương trình "Academic English" (tiếng Anh học thuật) và "IELTS Pathway" (tiếng Anh theo mục tiêu IELTS).

Với lộ trình tiếng Anh học thuật, có tổng cộng 6 trình độ từ A1 đến C1 theo khung CEFR. Mỗi trình độ có tổng cộng 72 bài học, và người học sẽ mất khoảng 2 giờ để hoàn thành tất cả các cấu phần trong mỗi bài học.

Với lộ trình học IELTS, học sinh cũng sẽ có 3 mức độ tương ứng với mức điểm mong muốn: 5.0 +, 6.0 + và 7.0 +. Tổng số lượng nội dung cho lộ trình học IELTS hiện tại là 96 bài học.

Chính vì vậy, nếu học từ trình độ thấp nhất, để có thể hoàn thành hết nội dung học trên FSEL, học sinh sẽ tốn thời gian hàng năm. Tuy nhiên, vì không phụ thuộc vào lịch học cố định ở trung tâm nên tùy vào mục tiêu và mức độ đầu tư cho việc học, học viên có thể hoàn thành lộ trình nhanh hơn. Nói vậy để thấy, đội ngũ FSEL mong muốn có thể mang đến một lộ trình học thực sự chuyên nghiệp cho học sinh.

Giữa một thị trường học tiếng Anh trực tuyến ngày càng sôi động và cạnh tranh, đâu là điểm khác biệt nổi bật của FSEL?

- Brandon Sinkovic: Chúng tôi có một lộ trình học rõ ràng. Đây là một điểm khác biệt giữa FSEL với những ứng dụng khác. Ngoài ra, FSEL không chỉ tập trung vào một kỹ năng mà giải quyết cả các kỹ năng tổng thể cho học viên.

Bên cạnh các bài tập nghe, đọc, từ vựng và ngữ pháp được lồng ghép trong video bài học tương tác, sau mỗi bài học, học viên sẽ được giao bài tập viết và nói trong "Diễn đàn học tập". Học sinh có thể ghi âm phần nói hoặc soạn thảo văn bản viết. Sau khi nộp bài, học sinh sẽ được AI phản hồi và biết được bài tập đã đáp ứng yêu cầu đề bài hay chưa, phần nào mình đã làm tốt, phần nào cần cải thiện, cải thiện như thế nào.

"Chất lượng cao" là một đánh giá khá trừu tượng để học sinh và phụ huynh có thể hình dung. Các anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về chất lượng vượt trội của FSEL như thế nào?

- Zach Pinson: Từ những ngày đầu triển khai, Atlantic luôn tự hào với mô hình trung tâm tiếng Anh chuẩn "5 sao", tập trung vào 5 khía cạnh: chương trình, giáo viên, công nghệ, cơ sở vật chất và dịch vụ. Chính vì vậy, khi xây dựng FSEL, chúng tôi cũng cần đảm bảo chất lượng FSEL tương đương với các lớp học truyền thống của Atlantic.

FSEL sử dụng giáo trình quốc tế chất lượng cao, được cập nhật nhất của Nhà xuất bản Đại học Cambridge cùng nguồn tài liệu ngoại ngữ dồi dào, được thiết kế một cách khoa học và bài bản. Khi triển khai dưới hình thức một ứng dụng trực tuyến, học viên của FSEL có thể tiếp cận việc chương trình học này dễ dàng với chi phí phù hợp, học tập mọi lúc mọi nơi với một lộ trình phù hợp cùng nhiều hoạt động tương tác online thú vị.

Brandon Sinkovic: Tôi muốn làm rõ hơn về chất lượng của FSEL bằng việc đưa ra một số ví dụ minh họa về việc FSEL vượt trội hơn như thế nào. Các bài giảng được thiết kế theo hình thức video bài học tương tác (interactive video). Nếu như với các khóa học online khác, học sinh sẽ ngồi nghe bài giảng trong khoảng 30 phút liền mạch rồi có thời gian làm bài tập sau đó, thì FSEL lại cho phép học sinh có cơ hội tương tác, trả lời câu hỏi xen kẽ trong bài giảng, thường 2-3 phút sẽ có 1 câu hỏi. Như vậy, bài giảng được thiết kế tương tự như cách 1 giáo viên trên lớp tương tác với học sinh.

Do đó, việc cho ra đời một bài học trung bình mất khoảng 19 tiếng của cả đội ngũ khoảng 20 người. Để tạo ra 532 bài học hiện tại trên FSEL, chúng tôi đã tốn gần 10.000 giờ để đảm bảo chất lượng nội dung giảng dạy

Làm thế nào để FSEL có thể tăng sự hứng thú của học sinh với việc học, đặc biệt trong việc học online khi mức độ tập trung của học sinh thường thấp?

- Brandon Sinkovic: Tôi luôn quan niệm rằng "ngữ cảnh" (context) là triết lý trung tâm trong việc học và dạy ngoại ngữ. Muốn học sinh học tốt tiếng Anh, nội dung cần được đưa vào ngữ cảnh cụ thể. Đây là lý do khiến nhiều học sinh tại Việt Nam khó khăn trong việc áp dụng ngôn ngữ vào thực tế khi được học tiếng Anh với từ vựng, ngữ pháp rời rạc.

Bên cạnh một chương trình học chất lượng, chúng tôi còn đưa vào những yếu tố trò chơi nhằm tăng sự hứng thú của học sinh. Học sinh sẽ nhận được xu thưởng (coin) làm phần thưởng khi hoàn thành các bài tập trên FSEL hoặc học đủ bao nhiêu phút, bao nhiêu ngày. Chúng tôi cũng đang xây dựng một không gian mang tên "FSEL marketplace" để học sinh có thể đổi xu thưởng lấy quà, bao gồm quà ảo như tóc hay quần áo của nhân vật trên ứng dụng FSEL hay quà thật như phiếu mua hàng, vé xem phim.

Atlantic nói chung và FSEL nói riêng sẽ có những kế hoạch gì trong thời gian tới sau sự ra mắt thành công của ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến?

- Zach Pinson: Tôi rất háo hức nhưng cũng hồi hộp trước sự ra mắt của FSEL. Hiện tại, FSEL đã chạy thử tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội và nhận được những phản hồi tích cực của nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên. Như tôi đã đề cập ở trên, chúng tôi kỳ vọng khi ứng dụng được triển khai rộng rãi có thể tiếp cận với hàng triệu học sinh Việt Nam và cả người trưởng thành, trở thành một ứng dụng học tiếng Anh "made-in-Vietnam" được người Việt Nam tin tưởng.

Trong tương lai, chắc chắn chúng tôi sẽ tăng thêm số lượng nội dung học, triển khai thêm các tính năng mới cũng như mở thêm các lộ trình tiếng Anh khác (ví dụ tiếng Anh cho người trưởng thành, tiếng Anh giao tiếp). Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kỳ vọng có thể phát triển FSEL với các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung... đặc biệt là tiếng Việt.

