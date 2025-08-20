Trường học bị chấn chỉnh vì tặng “núi tiền” cho học sinh đỗ đầu

Mới đây, Trường Quốc tế Dajiang đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh. Tại buổi lễ, nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu tại Trung Quốc đã được nhận tiền thưởng ngay trên sân khấu.

Hình ảnh những cọc tiền mặt xếp chồng lên nhau và đặt trên sân khấu nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội xứ tỷ dân, khiến nhà chức trách thành phố Quý Cảng phải can thiệp.

Cảnh trao thưởng gây tranh cãi tại Trường Quốc tế Dajiang (Ảnh: SCMP).

Nhà chức trách thành phố Quý Cảng nhận định một số trường tư thục đang có dấu hiệu làm truyền thông quá đà, vì vậy, họ đã có sự chấn chỉnh, yêu cầu các trường chấm dứt những động thái gây tranh cãi.

Trong số các học sinh lên nhận thưởng tại Trường Quốc tế Dajiang, nổi bật là nữ sinh họ Luo, em đỗ Đại học Thanh Hoa. Luo được trao thưởng 1 triệu tệ tiền mặt (gần 3,7 tỷ đồng).

Hình ảnh Luo nhận tiền thưởng khiến nhiều người sửng sốt, nữ sinh ngay lập tức trở thành... triệu phú với 1 triệu tệ được nhà trường trao tặng.

Ngoài Luo, một số học sinh khác cũng được trao thưởng với các mức tiền thưởng khác nhau, tùy thuộc vào xếp hạng của trường đại học mà các em đã đỗ.

Trường Quốc tế Dajiang vốn đã tiến hành trao thưởng cho học sinh thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng từ vài năm trở lại đây. Năm 2022, các học sinh đỗ vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh nhận được số tiền thưởng 500.000 tệ. Qua thời gian, nhà trường liên tục có sự điều chỉnh về hạng mức tiền thưởng theo hướng tăng thêm.

Động thái này vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích trong dư luận Trung Quốc và bị cho là quá thực dụng, vô tình gieo vào suy nghĩ của các em học sinh rằng, học giỏi là để sớm kiếm được nhiều tiền.

Ngoài ra, việc tặng những khoản tiền lớn cho học sinh đỗ cao còn cho thấy cách hành xử thiếu công bằng của nhà trường. Thầy cô và nhà trường vốn có trách nhiệm phải quan tâm đến sự phát triển lâu dài của từng em học sinh, hỗ trợ định hướng để các em có những hoạch định tốt nhất cho tương lai, thay vì chỉ tập trung vào một số cá nhân xuất sắc nổi trội.