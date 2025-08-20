Không để các trường “tự tung tự tác” trong bữa ăn bán trú của học sinh

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chỉ đạo như trên tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, diễn ra sáng 20/8.

Theo đó, liên quan tới chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố, ước tính mỗi năm Hà Nội sẽ chi ngân sách trên 3.000 tỷ đồng. Số học sinh được thụ hưởng vào khoảng 768.000 em, trong đó có khoảng 707.000 học sinh công lập và hơn 60.000 học sinh tư thục.

Mức hỗ trợ chung cho mỗi học sinh là 20.000 đồng/ngày. Riêng học sinh các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng nhận mức hỗ trợ 30.000 đồng/ngày.

Trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức Nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học, trên cơ sở đảm bảo mức ăn tối thiểu là 30.000 đồng/học sinh/ngày.

Để đảm bảo chính sách được thực hiện thông suốt, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm chính.

“Tuyệt đối không buông lỏng quản lý, không để các trường tự tung tự tác, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm khiến một chủ trương nhân văn bị lệch lạc. Các đồng chí chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho con em mình như thế nào thì tôi mong các đồng chí cũng chăm lo cho học sinh như thế ”, ông Phong nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện này, ông Phong đề cập đến con số báo cáo từ Sở GD&ĐT Hà Nội về việc toàn thành phố có đến 39% cán bộ quản lý giáo dục không có chuyên môn giáo dục.

Ông Phong yêu cầu các địa phương xem xét lại bởi Hà Nội không thiếu nguồn nhân lực đến mức phải bố trí cán bộ không có chuyên môn phụ trách lĩnh vực này.