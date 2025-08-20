Xuất hiện điểm chuẩn ngành "hot" áp sát mốc 30 điểm

Điểm chuẩn một số ngành hot của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến tăng cao (Ảnh: UIT).

Chiều 20/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết sau 11 lần lọc ảo khu vực phía Nam, điểm chuẩn đại học chính quy của trường năm nay dự kiến dao động 24-29,55 điểm tùy ngành.

Trong đó, các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch ghi nhận mức điểm tăng đột biến so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ngành khác giảm điểm chuẩn, phù hợp xu hướng chung và mở thêm cơ hội cho thí sinh. Mức điểm chuẩn thấp nhất là 24 điểm.

Năm nay, thay vì quy đổi điểm của từng thí sinh về một thang điểm chung, trường áp dụng bảng bách phân vị do Đại học Quốc gia TPHCM và Bộ GD&ĐT công bố, dựa trên khung quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển.

Ông Khang cho hay, điểm chuẩn này mới tính đến thời điểm hiện tại, sau khi tiếp tục lọc ảo thêm 4 lần nữa, mức điểm có thể bị điều chỉnh nhẹ.

Năm ngoái, mức điểm chuẩn của trường dao động 25,55-28,3 điểm. Trong đó, ngành trí tuệ nhân tạo lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,3 điểm. Tiếp theo, các ngành khoa học dữ liệu và khoa học máy tính lần lượt là 27,5 và 27,3 điểm.

Ngành thiết kế vi mạch có điểm chuẩn 26,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024 (Nguồn: Nhà trường).

Nhìn lại điểm chuẩn chung toàn quốc năm 2024, đứng đầu bảng xếp hạng là hai ngành học sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng đạt mức 29,3 điểm.

Năm 2023, mức điểm trúng tuyển cao nhất là 29,42 điểm của ngành CNTT: khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Như vậy, nếu mốc điểm 29,55 được xác lập, điều này sẽ phá vỡ kỷ lục điểm chuẩn của 2 năm liền kề trước đó.