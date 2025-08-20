Lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của 65 trường đại học phía Bắc

Theo ĐH Bách khoa Hà Nội, thực hiện yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, kết quả xét tuyển khu vực phía Bắc (nhóm XTMB) sẽ được đơn vị này công bố vào 16h thứ sáu, ngày 22/8 tới.

Kế hoạch trên được ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT có yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025. Số lần lọc ảo chung toàn quốc tăng từ 6 lần lên 10 lần.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, 12h30 ngày 22/8, các cơ sở giáo dục tải kết quả lọc ảo lần 10. Như vậy, sau thời điểm 12h30 ngày 22/8, các trường đã có kết quả điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Tân sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2024(Ảnh: Duy Thành).

Năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao chủ trì nhóm xét tuyển (lọc ảo) miền Bắc, gồm 65 cơ sở giáo dục đại học.

Quy trình xét tuyển (lọc ảo) nhằm đảm bảo mỗi thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển tối đa 1 nguyện vọng (NV) duy nhất trong danh sách NV thí sinh đã đăng ký theo nguyên tắc xét từ NV1 tới NV cuối cùng.

Theo đơn vị này, để chuẩn bị cho việc lọc ảo, ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp hoàn thiện phần mềm, điều chỉnh quy trình, lên phương án giải pháp kỹ thuật chung cả hệ thống.

PGS. TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, lọc ảo giống một “sát hạch” cho chính hệ thống công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dữ liệu khổng lồ được truyền tải liên tục trong thời gian ngắn, đòi hỏi hạ tầng ổn định và quy trình sao lưu, đối chiếu nghiêm ngặt. Cùng đó là các kịch bản dự phòng cho nhiều tình huống không mong muốn.

“Quan trọng hơn cả, quy trình lọc ảo phải đảm bảo được yếu tố chính xác tuyệt đối, công bằng và minh bạch của cả kỳ tuyển sinh. Kết quả cuối cùng không chỉ là danh sách trúng tuyển, mà còn là niềm tin vào sự nghiêm túc trong công tác tuyển sinh”, PGS.TS Vũ Duy Hải cho biết.

Như vậy theo lịch mới trên đây, nhiều trường đại học (đặc biệt miền Bắc) sẽ lùi lịch công bố điểm chuẩn so với dự kiến trước đó.

Nhiều trường đại học lùi lịch công bố điểm chuẩn 2025 (Ảnh: Mỹ Hà).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban tuyển sinh khối trường quân đội cho hay, nhà trường vẫn đang tham dự các phiên lọc ảo của Bộ GD&ĐT. Việc công bố điểm sẽ lùi lại theo đúng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin điểm chuẩn của khối trường này. Tuy nhiên, đại diện Ban tuyển sinh khối trường quân đội cho hay, nguồn điểm này chưa chính xác.

Theo PGS. TS Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, nhà trường đang rất "nôn nóng" với kết quả lọc ảo qua các phiên. Theo lịch chung, nhà trường sẽ lùi việc công bố điểm chuẩn năm 2025 vài ngày theo quy định.

Trước đó, từ ngày 17/8, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT và hai nhóm lọc ảo miền Bắc, miền Nam đã chạy dữ liệu. Những ngày kế tiếp, mỗi ngày hệ thống lọc ảo 2 lần chung toàn quốc cho tới khi hết lượt lọc ảo của ngày hôm nay.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi sĩ tử đã lựa chọn gần 9 nguyện vọng.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện. Hệ thống lọc ảo đôi lúc bị chậm, nghẽn, thời gian thực hiện các quy trình kéo dài hơn so với kế hoạch.