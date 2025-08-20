Fica Fica DTiNews DTiNews
Danh sách tất cả các trường công bố điểm chuẩn 2025

Hoàng Hồng
(Dân trí) - Danh sách tất cả các trường đại học công bố điểm chuẩn đại học 2025. Mời quý phụ huynh, thí sinh và độc giả cùng theo dõi danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn.

 TT

Tên trường 

Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPTĐiểm chuẩn học bạ
Điểm chuẩn các phương thức khácChi tiết
1

Trường Đại học Hoa Sen 

    
2Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH)    
3Trường Đại học Gia Định    
4Trường Đại học Bình Dương    
Trường Đại học Nha Trang    
6Học viện Ngân hàng    
7Trường Đại học Hùng Vương TPHCM15-20   
8Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị    
9Trường Đại học Hải Dương    
10

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

    
11

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

    
12

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

    
13

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

    
14

Trường Đại học Ngoại thương

    
15

Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

    
16

Trường Đại học Thái Bình Dương

15-18185,5-6/10 
17

Trường Đại học Bạc Liêu

    
18

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

    
19

Trường Đại học Đại Nam

    
20Trường Đại học Văn Lang    
21Trường Đại học Đông Á    
22Trường Đại học Công nghiệp TPHCM    
23Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng    
 24Trường Đại học Kinh tế Quốc dân    
25Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM    
26

Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

    
27

Đại học Bách khoa Hà Nội

    
28Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TPHCM    
29

Trường Đại học Tiền Giang 

    
30

Trường Đại học Cần Thơ

    
31Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM    
32Trường Đại học Hoa Lư    
33Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên    
 34

Học viện Hàng không Việt Nam

    
35Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long    
36Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương    
37Trường ĐH Công Thương TPHCM    
38Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội    
39Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội    
40Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội    
41Trường Quản trị và kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội    
42Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM    
43Trường Đại học Luật TPHCM    
44

Học viện Chính sách và Phát triển

    
45

Trường Đại học Đông Đô

    
46Trường Đại học Tài chính - Marketing    
47Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)    
48Trường Đại học Dược Hà Nội    
49

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

    
50Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng    
51Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch    
52Học viện Tài chính    
 53Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM    
54

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM

    
55

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

    
56

Trường Đại học Thủy lợi

    
57

Trường Đại học Công đoàn

    
58

Trường Đại học Thương mại

    
59

Trường Đại học Mở TPHCM

    
60

Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội

    
61

Trường Đại học Bách khoa TPHCM

    
62

Học viện Kỹ thuật mật mã 

    
63

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF)

    
64

Trường Đại học Văn Hiến

    
65

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

    
66

Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 

    
67

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

    
68

Trường Đại học Công nghệ Đông Á

    
69

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

    
70

Trường Đại học Đà Lạt 

    
71

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

    
72

Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

    
73

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 

    
74

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

    
75

Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 

    
76

Trường Đại học Lao động - Xã hội 

    
77

Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

    
78

Trường Đại học Thăng Long 

    
79

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

    
80

Trường Đại học CMC 

    
81

Trường Đại học Điện lực 

    
82

Trường Đại học Công nghiệp Vinh 

    
83

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 

    
84

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

    
85

Trường Đại học Phan Châu Trinh 

    
86

Trường Đại học Vinh

    
87

Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM

    
88

Trường Đại học Tây Nguyên 

    
89

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

    
90

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

    
91

Trường Đại học Mỏ Địa chất

    
92

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

    
93

Trường Đại học Tân Tạo

    
94

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

    
95

Trường Đại học Sư phạm 2

    
96

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

    
97

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

    
98

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

    
99

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

    
100

Đại học CNTT và truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng

    
101

Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng

    
102

Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng

    
103

Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng

    
104

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

    
105

Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị

    
106

Khoa Quốc tế - Đại học Huế

    
107

Trường Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

    
108

Trường Du lịch - Đại học Huế

    
109

Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

    
110

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế

    
111

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

    
112

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

    
113

Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

    
114

Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế

    
115

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

    
116

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

    
117

Trường Đại học Luật - Đại học Huế

    
118

Trường Đại học Y tế công cộng

    
119

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

    
120Trường Đại học Mở Hà Nội    
121Trường Đại học Phan Thiết     
122

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung 

    
123Trường Đại học Cửu Long     
124Trường Đại học Phương Đông     
125Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ)     
126Trường Đại học Võ Trường Toản     
127Trường Đại học Hồng Đức     
128

Học viện Phụ nữ Việt Nam

    
129

Trường Đại học Phenikaa 

    
130

Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng

    
131

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông 

    
132

Học viện Quản lý giáo dục

    
133

Trường Đại học Yersin Đà Lạt 

    
134

Trường Đại học Đồng Tháp

    
135

Học viện Hành chính Quốc gia

    
136

Trường Đại học Thành Đông 

    
137

Trường Đại học Tài chính kế toán

    
138 

Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa 

    
139Trường Đại học Nguyễn Trãi     
140Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM     
141Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì     
142Trường Đại học Lạc Hồng     
143Trường Đại học Kinh Bắc     
144Trường Đại học Giao thông vận tải    
145Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh    
146Trường Đại học Nam Cần Thơ    
147Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai     
148Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng     
149

Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

    
150Trường Đại học Tân Trào     
151Trường Đại học Hàng hải Việt Nam     
152Trường Đại học Khánh Hòa     
153Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội     
154Trường Đại học Tây Đô     
155Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột     
156Trường Đại học Chu Văn An     
157Trường Đại học Xây dựng Miền Tây     
158Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ     
159Trường Đại học Xây dựng Hà Nội     
160Trường Đại học Thủ Dầu Một     
161Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn     
162Trường Đại học Hà Tĩnh     
163Trường Đại học Lâm nghiệp     
164Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai     
165Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang     
166Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên     
167Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên     
168Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên     
169Khối trường quân sự    
170Trường Đại học Luật Hà Nội    
171Học viện Báo chí tuyên truyền    
172Trường Đại học Sư phạm TPHCM    
173Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM    
174Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội    
175Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội     
176Trường Đại học Hạ Long     
177Trường Đại học Sao Đỏ    
178Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM     
179Trường Đại học Duy Tân     
180Học viện Ngoại giao    
181Trường Đại học Thủ đô Hà Nội     
182Trường Đại học Quảng Nam    
183Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định     
184 Trường Đại học Quy Nhơn     
185Trường Đại học Kiến trúc TPHCM     
186Học viện Bưu chính viễn thông    
187Trường Đại học Nông Lâm TPHCM     
188Trường Đại học Đồng Nai    
189Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang    
190Trường Đại học Y Dược Thái Bình     
191Trường Đại học Y khoa Vinh    
192Trường Đại học Hải Phòng     
193Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương     
194Trường Đại học Sài Gòn     
195Trường Đại học Y Dược TPHCM     
196Trường Đại học Văn hóa TPHCM    
197Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam     
198Trường Đại học Xây dựng miền Trung     
199Trường Đại học Việt Đức     
200Trường Đại học Thái Bình     
201Trường Đại học Trà Vinh     
202Trường Đại học Phạm Văn Đồng     
203Trường Đại học Hà Nội     
204Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TPHC    
205Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội     
206Học viện Tòa án    
207Trường Đại học Phạm Văn Đồng     
208Đại học Phú Yên    
209Phân hiệu ĐH Quốc gia TPHCM tại Bến Tre    
210Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định    
211Trường Đại học Y Hà Nội    
212Khối trường công an, cảnh sát    
213Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT)    
214Trường Đại học Hòa Bình    
215Trường Đại học Thành Đô    
216Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên    
217Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên    
218Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội    
219Trường Đại học Quang Trung    
220Trường Đại học Dầu khí Việt Nam    
221Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương    
222Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam    
223Trường Đại học FPT    
224Trường Đại học Quảng Bình    
225Trường Đại học Trưng Vương    
226Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai    
227Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà    
228Trường Đại học Quốc tế miền Đông    
230Trường Đại học Kinh tế Nghệ An    
231Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội    
232Trường Đại học Tây Bắc    
233Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội    
234Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Gia Lai    
235Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh    
236Đại học Sư phạm TPHCM - Phân hiệu Long An    
237Trường Đại học Kiên Giang    
238Học viện Cán bộ TPHCM    

Dân trí tiếp tục cập nhật...