Hà Nội phấn đấu mỗi học sinh biết chơi ít nhất 1 loại nhạc cụ

Sáng 20/8, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, báo cáo về các kết quả đạt được và mục tiêu của giáo dục thủ đô tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Một trong những kết quả đáng chú ý là Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở nhiều tiêu chí: tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,75%; số trường có học sinh đỗ tốt nghiệp 100% là 200 trường, tăng 24 trường so với năm 2024; 3 thủ khoa toàn quốc đạt 30/30 điểm; dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh; dẫn đầu cả nước về số điểm 10 (1.583 điểm 10)...

Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh đỗ lớp 10 công lập của Hà Nội tăng mạnh, đạt xấp xỉ 70% với sự ra đời của 2 trường THPT công lập mới là Phúc Thịnh và Đỗ Mười.

Toàn thành phố có gần 3.000 trường học từ mầm non tới phổ thông, trong đó 80% đạt chuẩn quốc gia, 4 trường chuyên và 23 trường chất lượng cao.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới 2025-2026, Sở GD&ĐT Hà Nội tập trung phát triển năng khiếu nghệ thuật cho học sinh thành phố Hà Nội, phấn đấu mỗi học sinh tốt nghiệp THPT có thể chơi được ít nhất một loại nhạc cụ. Đồng thời, Hà Nội sẽ từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư thường trực thành phố Hà Nội - đánh giá cao các kết quả mà ngành giáo dục đạt được trong năm qua.

Ông cũng nhấn mạnh, việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là nhiệm vụ bắt buộc phải làm theo đúng cam kết khi Hà Nội gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO. Việc này không phân biệt trường nội thành hay ngoại thành.

Liên quan vấn đề trường học sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan sớm rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với bối cảnh mới, tránh thừa thiếu cục bộ.

Ông Phong dẫn chứng, một địa phương dự kiến xây 2 trường tiểu học cạnh nhau với lý do “phải làm thế để đạt chuẩn”. Một số xã ở xa nội thành, dân cư ít, nhưng lại có đến 2-3 trường tiểu học, THCS.

Từ thực tế này, ông đề nghị cần quy hoạch lại trường học để đảm bảo lợi ích của học sinh và không lãng phí. “Không nên đánh đổi quyền lợi của học sinh để lấy thành tích không thực chất”, Phó Bí thư thường trực thành phố Hà Nội nói.