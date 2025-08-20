Tăng lọc ảo thêm 4 lần, Bộ GD&ĐT lùi lịch "chốt" điểm chuẩn 2 ngày

Theo đó, số lần lọc ảo sẽ tăng thêm 4 vòng, thành 10 lần, kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Từ 17h ngày 22/8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Lý do kéo dài thời gian lọc ảo là số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Bộ đề nghị các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Đồng thời, các trường cần tính toán kĩ lưỡng các phương án, đề xuất tỉ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Kế hoạch tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống được điều chỉnh cụ thể như sau: